Tramp potvrdio posvećenost kolektivnoj odbrani NATO i pozdravio rast rashoda za odbranu

Predsednik SAD Donald Tramp danas je u Hagu potvrdio posvećenost Članu 5 osnivačkog ugovora NATO i pozdravio najavu da će se saveznici obavezati da izdvajaju na odbranu pet odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Tokom razgovora sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, na marginama dvodnevnog samita alijanse, Tramp je upitan o posvećenosti Članu 5 Severnoatlantskog ugovora, koji obavezuje sve članice da priteknu u pomoć savezniku čija je teritorija ili bezbednost ugrožena.

„Uz njih smo do kraja“, kazao je Tramp.

Tramp je takođe pohvalio najavu da će saveznici prihvatiti njegov zahtev i danas doneti odluku da povećaju izdvajanja za odbranu na pet odsto BDP, navodeći da je to „veoma velika vest“.

„Godinama im tražim da povećaju na pet odsto i oni idu na pet odsto, to je veliki skok sa dva odsto, iako mnogi još ne plaćaju ni dva odsto. Tako da mislim da će to biti veoma velika vest“, kazao je Tramp.

Rute se nadovezao, rekavši da tog povećanja ne bi bilo bez Trampa.

„Povećanjem na pet odsto (BDP), Evropljani i Kanađani će izjednačiti svoje troškove za odbranu sa američkim. To se ne bi dogodilo bez presdednika Trampa. Neki bi me kritikovali što to kažem, ali kada razgovaram sa njima, svi kažu da sam u pravu“, naveo je Rute.

Tokom razgovora sa Ruteom, održanom pre sastanka Severnoatlantskog saveta (NAC), glavnog tela NATO za donošenje političkih odluka, Tramp je takođe uporedio američke napade na Iran 22. juna, u jeku iransko-izraelskog rata, sa odlukom SAD da bace atomske bombe na Japan u Drugom svetskom ratu.

„Ne želim da koristim primer Hirošime, ne želim da koristim primer Nagasakija, ali to je u suštini ista stvar koja je okončala taj rat. Ovo je okončalo taj rat (Izraela i Irana)“, kazao je Tramp.

Upitan o njegovom sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, koji se danas očekuje na marginama samita u Hagu, Tramp je rekao da će razgovarati „o očiglednom“ – o problemima sa kojima se suočava lider Ukrajine.

„On ima malo poteškoća. Zelenski, on je fin momak. Mislim, sastaću se sa njim danas. Ne znam, pretpostavljam da ćemo razgovarati o Ukrajini“, naveo je Tramp.

Dodao je da je „puno razgovarao“ sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, za koga je rekao da je „zapravo bio veoma fin“.

(Beta)

