Tramp pozvao Jevreje Njujorka da glasaju protiv Zohrana Mamdanija na izborima za gradonačelnika

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) pozvao je Jevreje Njujorka da glasaju protiv Zohrana Mamdanija, levičarskog demokratskog kandidata, na izborima za gradonačelnika tog grada.

„Svaki Jevrejin koji glasa za Zohrana Mamdanija je glupa osoba“, napisao je američki predsednik na svojoj platformi Truth Social, tvrdeći da favorit na izborima „mrzi Jevreje“.

Zohran Mamdani (34) veliki je pristalica palestinskog pitanja, a njegovi stavovi o Izraelu i ratu u Pojasu Gaze doneli su mu neprijateljstvo dela jevrejske zajednice.

Mamdani je, u pokušaju da ih smiri, poslednjih meseci dosledno zauzimao čvrst stav protiv antisemitizma.

U Njujorku se danas održavaju izbori za gradonačelnika.

Glavni protivnik Mamdanija je bivši gurverner države Njujork Endru Kuomo (Andrew Cuomo), nekada demokrata koji je sada prijavio kao nezavisni kandidat.

Novi izabrani gradonačelnik Njujorka će preuzeti funkciju 1. januara 2026. godine.

(Beta)

