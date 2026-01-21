Tramp pozvao Osmani u Odbor za mir u Gazi

Predsednica Kosova Vjosa Osmani objavila je da je dobila poziv od predsednika SAD Donalda Trampa da predstavlja Kosovo u Odboru za mir za Gazu, kao osnivačka članica.

Osmani je pismo objavila na Fejsbuku, navodeći da je počastvovana ličnim pozivom Trampa.

„Hrabar lider ne govori samo o miru, on ga gradi. Upravo to predsednik Tramp čini kroz ovu istorijsku inicijativu. Kao što je Amerika donela mir na Kosovo, danas Kosovo stoji kao njen nepokolebljivi saveznik kako bi mir nosilo dalje. Istorija pamti one koji preduzimaju hrabre korake u izgradnji mira – a mi smo spremni“, napisala je Osmani.

U Odbor za mir pozvani su lideri iz mnogih zemalja sveta.

Tramp između ostalog u pismu navodi mu je velika čast pozvati Osmani kao predsednicu Kosova da mu se pridruži u „istorijskom i veličanstvenom naporu za jačanje mira na Bliskom istoku“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com