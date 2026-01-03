Tramp: Predsednik Maduro uhvaćen i prebačen iz zemlje posle opsežnog američkog napada

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države (SAD) uspešno izvele opsežan napad na Venecuelu.

Tramp je u izjavi preko svoje mreže Trut Soušal rekao da su predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga „uhvaćeni“ i prebačeni van zemlje, javio je Gardijan.

„Sjedinjene Američke Države uspešno su izvele opsežan udar na Venecuelu i njenog lidera predsednika Nikolas Madura koji je sa suprugom uhvaćen i prebačen van zemlje. Ova operacija sprovedena je zajedno s američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopšteni. Konferencija za novinare će biti održana kasnije danas u Mar-a-Lagu. Hvala na pažnji po ovom pitanju. Predsednik Donald J. Tramp“, napisao je američki predsednik na svojoj mreži.

Tramp je ovo izjavio pošto su se eksplozije čule noćas u glavnom gradu Venecuele, Karakasu a uočene su letelice koje nisko lete. Američki mediji javili su prethodno, pozivajući se na neimenovane izvore, da je predsednik Tramp naredio udare na lokacije u Venecueli uključujući i vojne objekte, dok se sve do Trampove izjave nije zvanlčno oglašavala Bela kuća ni Pentagon.

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodriges izjavila je da vlada ne zna gde se nalazi Maduro i zatražila dokaz da su on i prva dama Silija Flores živi, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Ministar odbrane Venecuele Vladimir Padrino Lopes objavio je da se raspoređuju vojne snage širom zemlje.

U video obraćanju Padrino Lopes je pozvao na ujedinjeni front otpora protiv „najgore agresije ikad“ na Venecuelu. On je dodao da Venecuela sledi „Madurova naređenja“ da se sve oružane snage rasporede.

„Napali su nas, ali nas neće pokoriti“, rekao je ministar odbrane.

Pre Trampove izjave vlada Venecije je optužila SAD za napad na civilne i vojne objekte i to nazvala „imperijalističkim napadom“ i pozvala građane da izađu na ulice.

Kako javlja agencija AP, nije odmah jasno ko upravlja zemljom, i gde se nalazi Maduro. Tramp je dao izjavu o napadu na svojoj mreži Trut Soušal oko 4.30 po vremenu na istočnoj obali u SAD (10.30 po srednjoevropskom vremenu), dva i po sata posle objava o napadu.

Sam napad je trajao manje od 30 minuta, ali nije bilo jasno da li se očekuje još akcija, mada je Tramp u svojoj objavi rekao da su udari izvedeni „uspešno“, piše agencija AP.

Uoči napada, američka Savezna uprava za avijaciju (FAA) izdala je zabranu američkim komercijalnim letovima u vazdušnom prostoru Venecuele zbog „tekuće vojne aktivnosti“.

Udar je izvršen u vreme kada je Tramp pojačao napade na Madura, koji je optužen za narko terorizam u SAD. Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) je iza napada dronovima na pristanišni objekat u Venecueli za koji se veruje da su ga koristili venecuelanski narko karteli, u prvoj direktnoj operaciji na venecuelanskom tlu od kada su SAD počele napade na brodove osumnjičene za prevoz droge u septembru.

Tramp je mesecima pretio da bi uskoro mogao da naredi udare na ciljeve u Venecueli posle više meseci napada na brodove koje SAD optužuju da prevoze drogu. Maduro je osudio američke vojne operacije kao slabo prikriven napor da njega svrgne sa vlasti, prenosi agencija AP.

Oružani pojedinci i uniformisani članovi civilne milicije izašli su na ulice nekih kvartova u Karakasu koji se dugo smatrao uporištem vladajuće partije. Međutim u drugim delovima grada, ulice su ostale prazne više sati posle napada, delovi grada su bez struje, ali se vozila slobodno kreću, prenosi agencija AP.

Dim se vidi kako se diže iz hangara vojne baze u Karakasu, dok je još jedan vojni objekat u glavnom gradu bez struje, prenosi agencija AP koja prenosi i da su u video snimcima dobijenim iz Karakasa i jednog neidentifikovanog priobalnog grada vidi dim i tragovi u nebu, kao i eksplozije koje osvetljavaju pejzaž.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com