Tramp predstavio plan za okončanje rata Izraela i Hamasa, Netanjahu saglasan

Predsednik SAD Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavili su večeras u Beloj kući da su se složili oko plana za okončanje rata u Pojasu Gaze, ali nije jasno da li će te uslove prihvatiti druga strana – palestinski Hamas.

Tramp je večeras predstavio plan od 20 tačaka za okončanje rata Izraela i Hamasa i za uspostavljanje posleratne uprave u ratom razorenom Pojasu Gaze.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Netanjahuom, na kojoj je detaljno predstavio plan, Tramp je rekao da će Izrael imati „punu podršku“ Vašingtona da preduzme korake kako bi porazio Hamas ako ta palestinska ekstremistička organizacija ne prihvati predloženi mirovni sporazum.

Plan Trampa predviđa uspostavljanje privremenog upravnog odbora kojim bi rukovodio predsednik SAD, a u njemu bi bio i bivši britanski premijer Toni Bler.

Trampovim planom se ne zahteva da Palestinci napuste Gazu i poziva se na trenutni prekid rata ako ga obe strane prihvate.

Poziva se i na oslobađanje svih preostalih talaca koje Hamas drži, u roku od 72 sata nakon što Izrael prihvati plan.

Tramp je pozvao palestinski narod da preuzme odgovornost „za svoju sudbinu“ i da prihvati njegov mirovni predlog.

„Mislim da smo veoma blizu. Nismo sasvim završili. Moramo da se izborimo sa Hamasom“, rekao je Tramp na početku zajedničke konferencije za novinare sa Netanjahuom, na kojoj je detaljno predstavio plan.

Netanjahu je kazao da će Izrael „sam završiti posao“ ako Hamas odbije Trampov plan ili ako ga navodno prihvati, a zatim učini sve da mu se suprotstavi.

„Ovo se može uraditi na lakši ili na teži način, ali će biti urađeno“, rekao je premijer Izraela.

Netanjahu se na sastanku sa Trampom izvinio Kataru zbog udara na Hamas u Dohi

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu iskoristio je današnji sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Beloj kući da uputi zvanično izvinjenje Kataru zbog nedavnog napada iz vazduha na zvaničnike palestinskog Hamasa u Dohi, koji je izazvao gnev arapskih lidera i retku kritiku Vašingtona Izraelu.

Pošto se sastao sa Trampom, radi razgovora o okončanju izraelskog rata u Pojasu Gaze i o razvoju američkog plana za posleratno upravljanje tom ratom razorenom palestinskom teritorijom, Netanjahu je telefonom pozvao katarskog premijera Mohameda bin Abdulrahmana Al Tanija, saopštila je Bela kuća.

„Kao prvi korak, premijer Netanjahu je izrazio duboko žaljenje što je u izraelskom raketnom napadu na položaje Hamasa u Kataru nenamerno ubijen katarski vojnik. Takođe je izrazio žaljenje što je Izrael, ciljajući rukovodstvo Hamasa tokom pregovora o taocima, narušio katarski suverenitet i potvrdio da Izrael neće ponoviti takav napad u budućnosti“, navela je Bela kuća.

Razgovor Trampa i Netanjahua u Beloj kući i izvinjenje izraelskog premijera dolaze u vreme kada je Izrael sve više izolovan i kada gubi podršku mnogih zemalja koje su mu dugo bile verni saveznici. Takođe, Netanjahuova vladajuća koalicija deluje nestabilnije nego ikad, a Bela kuća pokazuje znake nestrpljenja.

Sada se postavlja pitanje da li će Tramp, koji je od početka izraelske ofanzive na Pojas Gaze pružao snažnu podršku Netanjahuu, promeniti ton i pojačati pritisak na Izrael da okonča konflikt.

Pošto je poželeo Netanjahuu dobrodošlicu u Beloj kući, Tramp je potvrdno odgovorio na pitanje novinara da li je uveren da će uskoro biti postignut dogovor o okončanju rata Izraela i Hamasa.

„Jesam. Veoma sam uveren“, kazao je Tramp.

Izrael je 9. septembra izveo udar iz vazduha na sedište političkog rukovodstva Hamasa u Kataru dok su se vodeće ličnosti te palestinske stranke okupljale da razmotre američki predlog za prekid vatre u Pojasu Gaze. Niko od visokih zvaničnika Hamasa nije poginuo u napadu.

Napad na teritoriju Katara, američkog saveznika, predstavljao je zapanjujuću eskalaciju i rizikovao je da poremeti pregovore usmerene na okončanje rata i oslobađanje talaca.

Za napad na Katar, zalivsku zemlju bogatu energentima u kojoj se nalaze hiljade američkih vojnika, i koja je bila glavni posrednik između Izraela i Hamasa i tokom rata i pre njega, Tramp je rekao da nije u skladu sa izraelskim i američkim interesima.

(Beta)

