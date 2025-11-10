Tramp preti da će tražiti milijardu dolara od Bi-Bi-Sija zbog montiranja njegove izjave

Advokat predsednika SAD Donalda Trampa Alehandro Brita je objavio da Tramp zahteva da britanski javni servis Bi-Bi-Si (BBC) „povuče lažne, klevetničke, omalovažavajuće i zapaljive izjave“, izvini mu se i „na odgovarajući način nadoknadi štetu nanetu predsedniku Trampu“ ili će se suočiti sa pravnim postupkom za odštetu od milijardu dolara.

Bi-Bi-Si je saopštio da će razmotriti pismo o tome „i direktno odgovoriti u dogledno vreme“.

Tramp traži izvinjenje i preti zahtevom za odštetu jer je Bi-Bi-Si u dokumentarnom programu krajem oktobra prošle godine montirao njegov govor promenivši mu smisao.

Bi-Bi-Si je tada, uoči poslednjih predsedničkih izbora u SAD, emitovao dokumentarnu emisiju u kojoj je preuredio izvode iz govora Trampa od 6. januara 2021. godine, uoči upada velikog broja njegovih pristalica u Kongres SAD u Vašingtonu da bi sprečili proglašenje rezultata tadašnjih izbora koje je Tramp izgubio. S jednom rečenicom su spojene dve druge rečenice iz tog govora: početak jedne i završetak druge, izgovorene s razmakom od skoro jednog sata, te izgleda kao da Tramp poziva svoje pristalice da s njim na čelu krenu na Kongres i „pakleno se borimo“.

Po video-snimku i transkriptu tog celog govora koji je Bi-Bi-Si isekao, premontirao i stavio u dokumentarac, Tramp je rekao: „Prošetaćemo do Kapitola i navijaćemo za naše hrabre senatore i kongresmene i kongresmenke, i verovatno nećemo toliko navijati za neke od njih“, dok je na kraju govora, bez pominjanja Kongresa, u drugom kontekstu izgovorio: „…pakleno se borimo“, a Bi-Bi-Si je to spojio u istu rečenicu. Među izbačenim je bio deo govora u kojem je Tramp rekao da želi da njegove pristalice mirno demonstriraju.

Dokumentarac koji traje jedan sat pod nazivom „Tramp: Druga šansa?“ emitovan je kao deo serije Bi-Bi-Sija „Panorama“ nekoliko dana pre predsedničkih izbora u SAD 2024. godine.

Predsednik Bi-Bi-Sija Samir Šah se danas izvinio zbog te „greške u proceni“ koja je izazvala njegovu ostavku najvišeg rukovodioca Bi-Bi-Sija i šefice vesti, obe podnete u nedelju.

U pismu Odboru britasnog Parlamenta za kulturu, medije i sport Šah je rekao da je svrha montaže Trampovih reči bila „da se prenese poruka govora“ da bi gledaoci razumeli kako su ga Trampove pristalice primile i šta se dešavalo.

Rekao je da ta emisija nije izazvalo „značajno reagovanje publike“, a i da bi „bilo bolje da smo delovali ranije“.

Tramp je pozdravio ostavke dvojice rukovodilaca BBC-ja i na svojoj društvenoj mreži „Truth Social“, zahvalio britanskom listu „Dejli telegraf“ što je pisao o montaži njegovog govora i „razotkrio te pokvarene ‘novinare’ “ koji su „veoma nepošteni ljudi koji su pokušali da utiču na predsedničke izbore (u SAD 2024.). To je strašna stvar za demokratiju“.

Desničarski „Dejli telegraf“ je pored manipuacije Trampovim govorom kritikovao i izveštavanje Bi-Bi-Sija o transrodnim pitanjima i izneo „zabrinutost zbog antiizraelske pristrasnosti“ u servisu Bi-Bi-Sija na arapskom jeziku.

BBC je pod većom kontrolom nego drugi emiteri,a i pod kritikom svojih komercijalnih rivala zbog svog statusa javnog servisa i jer je institucija od nacionalnog značajha koja se finansira godišnjom pretplatom 174,50 funti (199 evra) koju plaćaju sva domaćinstva koja gledaju TV uživo ili bilo koji Bi-Bi-Si sadržaj.

Bi-Bi-Si je obavezan svoji osnivačkim aktom da bude nepristrasan i njegovi kritičari često ukazuju kada procene da nije. Često je to „prebacivanje lopte“: konzervativci u njegovim vestima vide levičarski stav, a neki liberali ga optužuju za konzervativnu pristrasnost.

Sa svih strana je kritikovan zbog izveštavanja o ratu Izraela i Hamasa u Gazi. U februaru je Bi-Bi-Si uklonio dokumentarac o Gazi sa svog striming servisa pošto se ispostavilo da je dete, pretpostavljalo se: neutralni narator te emisije, zapravo sin zvaničnika u vladi koju predvodi palestinski Hamas.

Vlade levice i desnice istorijski često razmenjuju optužbe za mešanje u rad tog emitera kojeg nadgleda odbor u kojem su i predstavnici Bi-Bi-Sija i Vlade.

Portparol premijera Kira Starmera, Tom Vels, rekao je da vlada Laburističke partije s levog centra podržava „jak, nezavisan Bi-Bi-Si“ i da ne samatra da je tah emiter pristrasan.

„Ali, važno je da Bi-Bi-Si deluje tako da održi poverenje i brzo ispravi greške kada se dogode“, rekao je on.

(Beta)

