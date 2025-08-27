Tramp preti da će tužiti milijardera Soroša

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) danas je zapretio da će sudski goniti milijardera Džordža Soroša (George), koji je postao meta ultrakonzervativaca i teoretičara zavere „zbog podrške nasilnim protestima širom zemlje“.

„Trebalo bi da budu krivično gonjeni po Zakonu RICO zbog podrške nasilnim protestima, i mnogo čemu drugom, širom SAD“, napisao je na svojoj društvenoj mreži Truth, pozivajući se na savezni zakon o kriminalnim organizacijama.

„Soroš (95) i njegova grupa psihopata naneli su ogromnu štetu našoj zemlji“, dodao je Tramp, bez navođenja detalja.

Fondacija za otvoreno društvo, koju je osnovao Džordž Soroš, osudila je „skandalozne i lažne optužbe“ Trampa u saopštenju poslatom AFP-u.

„Organizacija niti podržava niti finansira nasilne proteste. Naša misija je da unapređujemo ljudska prava, pravdu i demokratiju ovde i širom sveta“, dodaje se u saopštenju.

Omražen od ultrakonzervativaca i redovna meta napada sa antisemitskim prizvukom, milijarder mađarskog porekla optužen je da radi na rušenju vlada i orkestriranju migracione krize u Evropi.

Uzrok tome su milijarde koje je donirao preko svoje organizacije za podršku ekonomskim i pravosudnim reformama, pravima manjina i izbeglica, kao i slobodi izražavanja.

Tokom junskih protesta protiv represivne imigracione politike Donalda Trampa u Los Anđelesu, konzervativni nalozi na društvenim mrežama tvrdili su, bez dokaza, da su skupove podstakle neprofitne organizacije koje podržava Džordž Soroš.

Novinari AFP-a su potom utvrdili da su fotografije koje kruže internetom, na kojima se navodno vide cigle koje su ove grupe postavile na strateške lokacije kako bi ih bacale na policiju, zapravo snimljene negde drugde.

Jedan od sinova Džordža Soroša, Aleksandar, koji je preuzeo organizaciju, izjavio je da želi da bude više uključen u SAD od svog oca, podržavajući programe koji podstiču latinoameričke i afroameričke birače da glasaju i pozivajući demokratske izabrane zvaničnike da bolje komuniciraju.

U januaru je bivši demokratski predsednik Džozef Bajden (Joseph Biden) dodelio Džordžu Sorošu prestižnu Predsedničku medalju slobode.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com