Tramp razmatra i napade na kopnu na venecuelanske kartele droge

Predsednik SAD Donald Tramp je u sredu izjavio da „razmatra“ kopnene napade na venecuelanske kartele droge posle napada na brodove osumnjičenih švercera droge kod obale Venecuele gde je letos poslao Ratnu mornaricu.

„Ne želim da vam kažem više, ali sada gledamo na kopnenu stranu, jer imamo veoma dobru kontrolu nad morem“, rekao je on na pitanje novinara o potencijalnim napadima na kopnu.

Tramp je u utorak rekao je da su SAD u Karipskom moru pogodile i peti mali brod koji je navodno prevozio drogu i da je poginulo šest ljudi.

Trampova administracija smatra navodne ševcere droge „igalnim borcima“ prema kojima mora da se upotrebi vojna sila.

U Kongresu SAD raste frustracija među članovima obe stranke. Čak i neki republikanci traže više informacija Bele kuće o pravnom opravdanju i o detaljima tih napada, a demokrate tvrde da ti napadi krše i američko i međunarodno pravo.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro je te pomorske akcije osudio kao „oružanu agresiju“ SAD kojima je suzbijanje šverca droga izgovor „za nametanje promene režima“ u njegovoj zemlji da bi se dokopale njenih rezervi nafte koje su među najvećim u svetu.

