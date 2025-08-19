Tramp rekao da američke trupe neće ići u Ukrajinu

Predsednik SAD Donald Tramp je danas uveravao da američke trupe neće biti poslate u Ukrajinu da je brane od Rusije, pošto je dan ranije izgleda ostavio otvorenu tu mogućnost.

Tramp je takođe u jutarnjem TV intervjuu rekao da su „nemoguće“ nade Ukrajine da se pridruži NATO-u i povrati Krimsko poluostrvo koje je Rusija pripojila.

Detalji o garancijama bezbednosti Ukrajine i Trampovim naporima da organizuje mirovne pregovore se razvijaju pošto su američki predsednik, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i drugi evropski lideri u ponedeljak satima razgovarali u Beloj kući sa ciljem okončanja ruskog rata protiv Ukrajine.

Evropski lideri su rekli da žele podršku SAD za „jake garancije bezbednosti“, uključujući „raspoređivanje snaga za uveravanje“, dok Tramp sprovodi svoje predizborno obećanje da će okončati taj rat.

Kremlj još nije saopštio da li je predsednik Rusije Vladamir Putin odobrio Trampov predlog da se organizuju direktni razgovori ruskog lidera i ukrajinskog predsednika Zelenskog.

Ali danas, na pitanje da li je Putin obećao Trampu da će se direktno sastati sa ukrajinskim liderom, portparolka Bele kuće Karolina Livit je potvrdno odgovorila: „Jeste!“, rekla je Livit o Putinu.

Tramp je u ponedeljak, tokom razgovora sa Zelenskim i evropskim liderima, rekao da insistira na trostranim razgovorima Zelenskog, Putina i njega. Ali posle razgovora s Putinom kasnije tog dana, Tramp je rekao da prvo organizuje sastanak Zelenskog i Putina samih i da će trostrani razgovori uslediti ako bude potrebno.

„To je bila ideja koja se razvila tokom predsednikovih razgovora sa predsednikom Putinom, predsednikom Zelenskim i evropskim liderima“, objasnila je Livit.

Stefan Dižarik, portparol generalnog sekretara UN Antonija Gutereša, rekao je u utorak da njegov šef „veoma pozdravlja“ fokus predsednika Donalda Trampa „na postizanju mirnog rešenja u Ukrajini“ kroz samite održane prošle nedelje. Ali je naznačio da je ključno da Ukrajina ostaje za stolom u svim budućim pregovorima.

„Za njega je veoma važno da svi uključeni nastave da budu aktivno angažovani i želimo inkluzivan dijalog kako bismo održali važan zamah koji je stvoren da bi se doneo hitan prekid vatre i održivi mir“, rekao je Dižarik.

Dodao je da su UN spremne da pruže sve napore za održavanje mira kao deo garancija bezbednosti Ukrajine o kojima se razgovara.

Britanski premijer Kir Starmer rekao je danas na onlajn-sastanku „Koalicije voljnih“ da je na njihovom sastanku u Beloj kući sa Trampom postojao „pravi osećaj jedinstva i zajedničkog cilja obezbeđivanja pravednog i trajnog mira za Ukrajinu“.

Starmer i predsedni Francuske Emanuel Makron su takođe razgovarali o tome kako bi se Putinu mogle uvesti dodatne sankcije i drugi pritisci dok ne pokaže da je „spreman da preduzme ozbiljne akcije kako bi okončao svoju ilegalnu invaziju“, piše u saopštenju Dauning strita.

Načelnik Generalštaba odbrane Velike Britanije, admiral Toni Radakin, putuje u Vašington dok se timovi iz koalicije od više od 30 zemalja sastaju sa svojim američkim kolegama da bi ojačali „planove za pružanje robusnih garancija bezbednosti Ukrajini i pripremili se za raspoređivanje snaga za uveravanje ako neprijateljstva prestanu“, navodi se u saopštenju.

Francuski predsednik Makron je rekao da bi pregovori s Rusijom mogli biti „u Evropi“ i da se zalaže za Ženevu, iako je rekao da bi to mogla biti i jedna druga „neutralna zemlja“. U intervjuu za francusku televiziju TF1-LCI emitovanom danas, napomenuo je da je Istanbul bio domaćin poslednjih bilateralnih razgovora 2022. godine.

Ministar spoljnih poslova Švajcarske Injacio Kasis je rekao da bi njegova zemlja bila spremna da organizuje takav samit, javio je švajcarski javni servis SRF.

Upitan o komplikacijama koje predstavlja nalog koji je za hapšenje Putina objavio Međunarodni krivični sud, Kasis je rekao da je „cilj prijema gospodina Putina u Švajcarsku bez njegovog hapšenja 100% ostvariv… naravno ako dođe u Švajcarsku u svrhu postizanja mira, na takvu multilateralnu konferenciju, a ne ako dođe zbog privatnih stvari“.

Kasis je rekao da bi organizovanje Putinovog izbegavanja hapšenja zahtevalo „određenu proceduru“, ali da bi se to moglo uraditi „za nekoliko dana“.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta je posle onlajn-sastanka 27 šefova država zemalja članica Evropske unije pozvao da „Rusija mora odmah da okonča nasilje“ u Ukrajini. „Naš glavni prioritet mora biti zaustavljanje ubistava, a da li ćemo to nazvati prekidom vatre ili primirjem je sekundarno“, rekao je danas Kosta novinarima.

Ekonomski pritisak putem sankcija trebalo bi da se održi na Rusiji da okonča rat, a kandidatura Ukrajine za pridruživanje EU trebalo bi da se ubrza, rekao je on: „Budućnost Ukrajine nije samo u vezi sa jakim garancijama bezbednosti i poastizanjem potencijalnog mirovnog sporazuma sa Rusijom, već i u vezi sa njenim evropskim putem. Zato moramo da krenemo napred sa procesom proširenja“ EU.

Ukrajinski politički analitičar Oleg Sakijan je rekao da je sastanak Zelenskog sa Trampom „prošao zadovoljavajuće“.

„Zadatak na tom sastanku je bilo da se spreči da Tramp ruskim zahtevima vrši pritisak na Ukrajinu. Uspeli smo da to postignemo 100%. Uspeli smo da objasnimo da pitanje teritorija nije samo pitanje zemlje, već i ljudi. Ne može biti razmene“, rekao je Sakijan.

„Za Ukrajinu je sastanak sa Putinom važan da se Trampu pokaže da li je Rusija zaista spremna da okonča rat. Važno je pokazati da je Ukrajina učinila sve što je moguće“, rekao je Sakijan.

„Ne mislim da bilo ko u Ukrajini ima iluziju da bi sastanak sa Putinom mogao iznenada doneti mir. Nije kao da će na sastanku sa Zelenskim Putin iznenada reći: ‘Da, pogrešio sam, priznajem, povlačim trupe, vraćam teritorije’ “, dodao je on.

Tramp je rekao da se Putin i Zelenski slažu „malo bolje nego što sam mislio imajući u vidi ogromnu zlu krv između njih“.

Rekao je da je njegova percepcija njihovog odnosa razlog zašto organizuje njihov sastanak u četiri oka, umesto sastanka utroje, gde bi on sam bio neka vrsta posrednika.

„Mislim da im ide dobro. Ne bih rekao da će ikada biti najbolji prijatelji, ali im ide dobro“, rekao je Tramp za „Foks njuz“.

„Znate, oni su ti koji moraju da donose odluke“, rekao je Tramp, „a mi smo udaljeni 7.000 milja“.

Zelenski je rekao da ako bi postavljao uslove za sastanak s Putinom u vezi s potencijalnim prekidom vatre ili drugim pitanjima, onda će i Rusija želeti da postavi uslove, što bi potencijalno ugrozilo te razgovore.

„Zato verujem da se moramo sastati bez ikakvih uslova“, rekao je on novinarima.

Zelenski je rekao da mu je Tramp pokazao mapu linije fronta u Ukrajini i da su se malo raspravljali o teritorijama koje su prikazane na njoj. Ali nisu se svađali, rekao je on.

„Imali smo zaista topao, dobar i sadržajan razgovor“, rekao je Zelenski.

