Tramp rekao da federalni agenti neće bez poziva intervenisati u gradovima koje predvodi opozicija

Usred sve većih kritika zbog represije njegove administracije prema imigraciji, Tramp je na svojoj društvenoj mreži „Truth Social“ objavio da „ni pod kojim okolnostima nećemo učestvovati u raznim loše vođenim demokratskim gradovima u vezi sa njihovim protestima i/ili neredima, osim ako i dok nas ne zatraže za pomoć“.
Nije izneo kako će njegova naredba uticati na operacije američke carine i imigracione službe i osoblja Ministarstva unutrašnjih poslova, ili drugih federalnih agencija, ali je dodao: „Međutim, čuvaćemo, i to veoma strogo, sve federalne zgrade koje napadaju ovi visoko plaćeni ludaci, agitatori i pobunjenici“.
Tramp je rekao da je pored svojih instrukcija Noem naložio da Imigracione i carinske službe „ICE i/ili Granična služba da budu veoma snažne u zaštiti imovine federalne vlade“.
Trampova administracija je već rasporedila Nacionalnu gardu, odnosno savezne službenike za sprovođenje zakona, u mnogim oblastima gde vladaju Demokrate, uključujući Vašington, Los Anđeles, Čikago i Portland, u Oregonu.
Trampova naredba dolazi u vreme kada je protivljenje toj taktici poraslo, posebno u regionu „Tvin Siti“ u Minesoti.
Glavni tužilac Minesote Kit Elison i gradonačelnici Mineapolisa i Sent Pola – „Tvin Sitija“ osporili su savezne akcije sprovođenja zakona u tim gradovima, tvrdeći da Ministarstvo unutrašnjih poslova krši ustavna ograničenja.
Državni i lokalni zvaničnici tražili su hitnu naredbu za obustavljanje te akcije sprovođenja zakona ili ograničavanje njenog obima. Advokati Ministarstva pravde nazvali su tužbu „pravno neosnovanom“, a savezni sudija kaže da neće zaustaviti operacije sprovođenja zakona dok se tužba razmatra.
Država Minesota i posebno grad Mineapolis bili su na ivici haosa pošto su savezni policajci ubili dve osobe u gradu: Rene Gud 7. januara i Aleksa Pretija 24. januara. Hiljade ljudi su na ulicama protestovale protiv savezne akcije u Minesoti i širom SAD.
Trampov „Car granica“ – direktno u službi Bele kuće, Tom Homan, bivši šef ICE, predložio je da savezna administracija smanji broj službenika za sprovođenje imigracionih zakona u Minesoti – ali samo ako državni i lokalni zvaničnici sarađuju. Tramp je poslao Homana u Mineapolis posle ubistava Guda i Pretija, što je izgleda signaliziralo spremnost da se smiri napetost u Minesoti.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com