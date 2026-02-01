Tramp rekao da federalni agenti neće bez poziva intervenisati u gradovima koje predvodi opozicija

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je naložio sekretarki za nacionalnu bezbednost Kristi Noem da federalne snage ne intervenišu u protestima koji se održavaju u gradovima kojima vladaju opozicione Demokrate, osim ako lokalne vlasti ne traže takvu pomoć.

Usred sve većih kritika zbog represije njegove administracije prema imigraciji, Tramp je na svojoj društvenoj mreži „Truth Social“ objavio da „ni pod kojim okolnostima nećemo učestvovati u raznim loše vođenim demokratskim gradovima u vezi sa njihovim protestima i/ili neredima, osim ako i dok nas ne zatraže za pomoć“.

Nije izneo kako će njegova naredba uticati na operacije američke carine i imigracione službe i osoblja Ministarstva unutrašnjih poslova, ili drugih federalnih agencija, ali je dodao: „Međutim, čuvaćemo, i to veoma strogo, sve federalne zgrade koje napadaju ovi visoko plaćeni ludaci, agitatori i pobunjenici“.

Tramp je rekao da je pored svojih instrukcija Noem naložio da Imigracione i carinske službe „ICE i/ili Granična služba da budu veoma snažne u zaštiti imovine federalne vlade“.

Trampova administracija je već rasporedila Nacionalnu gardu, odnosno savezne službenike za sprovođenje zakona, u mnogim oblastima gde vladaju Demokrate, uključujući Vašington, Los Anđeles, Čikago i Portland, u Oregonu.

Trampova naredba dolazi u vreme kada je protivljenje toj taktici poraslo, posebno u regionu „Tvin Siti“ u Minesoti.

Glavni tužilac Minesote Kit Elison i gradonačelnici Mineapolisa i Sent Pola – „Tvin Sitija“ osporili su savezne akcije sprovođenja zakona u tim gradovima, tvrdeći da Ministarstvo unutrašnjih poslova krši ustavna ograničenja.

Državni i lokalni zvaničnici tražili su hitnu naredbu za obustavljanje te akcije sprovođenja zakona ili ograničavanje njenog obima. Advokati Ministarstva pravde nazvali su tužbu „pravno neosnovanom“, a savezni sudija kaže da neće zaustaviti operacije sprovođenja zakona dok se tužba razmatra.

Država Minesota i posebno grad Mineapolis bili su na ivici haosa pošto su savezni policajci ubili dve osobe u gradu: Rene Gud 7. januara i Aleksa Pretija 24. januara. Hiljade ljudi su na ulicama protestovale protiv savezne akcije u Minesoti i širom SAD.

Trampov „Car granica“ – direktno u službi Bele kuće, Tom Homan, bivši šef ICE, predložio je da savezna administracija smanji broj službenika za sprovođenje imigracionih zakona u Minesoti – ali samo ako državni i lokalni zvaničnici sarađuju. Tramp je poslao Homana u Mineapolis posle ubistava Guda i Pretija, što je izgleda signaliziralo spremnost da se smiri napetost u Minesoti.

(Beta)

