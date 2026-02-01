Tramp rekao da je vlast Kube spremna za pad, SAD počinju da razgovaraju s njom

Predsednik Donald Tramp rekao je da Sjedinjene Države počinju da razgovaraju sa kubanskim liderima dok njegova administracija povećava pritisak na tu državu u vlasti komunista i prekida mu ključne isporuke nafte.

On je to rekao novinarima u predsedničkom avionu tokom putovanja za Floridu.

Tramp poslednjih nedelja nizom poteza prekida Kubi isporuke nafte iz Venecuele i Meksika, što je u subotu nagovestio kao sredstvo da bi primorao Kubu da dođe za pregovarački sto.

Tramp je rekao novinarima da je „kubanska vlada spremna za pad“.

On je Kubi posvetio više pažnje pošto su njegova vojska i policija početkom januara zarobile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i pošto je agresivnije počeo da se suprotstavlja državama koje su protivnici SAD.

Republikanski predsednik nije izneo detalje i samo je rekao: „Počinjemo da razgovaramo s Kubom“.

Njegovi nedavni potezi da prekine snabdevanje naftom pritisnuli su vlast te ostrvske države.

Prošle nedelje Tramp je potpisao izvršnu naredbu o uvođenju carine na bilo koju robu iz zemalja koje Kubi prodaju naftom ili je njome snabdevaju.

To je bio pritisak na Meksiko, od kojeg je Kuba postala zavisna za naftu pošto je Tramp obustavio isporuke nafte iz Venecuele posle svrgavanja Madura.

Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum je upozorila da bi to moglo izazvati humanitarnu krizu na Kubi i u petak rekla da će tražiti alternative da bi nastavila da pomaže toj zemlji.

Tramp je rekao da „ne mora biti humanitarne krize. Mislim da bi (Kubanci) verovatno došli kod nas i želeli da sklope dogovor. Tako da bi Kuba ponovo bila slobodna“.

Pretpostavio je da će sklopiti neku vrstu dogovora sa Kubom i dodao: „Mislim, znate, bićemo ljubazni“.

(Beta)

