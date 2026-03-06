Tramp: Sa Iranom jedini mogući sporazum bezuslovna predaja

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da neće biti sporazuma sa Iranom sem bezuslovne predaje, dok s američko-izraelska vojna operacija protiv Irana se nastavlja sedmi dan pojačanim bombardovanjem Irana, kao i uporišta proiranskog militantnog Hezbolaha u Libanu.

„Neće biti nikakvog dogovora sa Iranom sem bezuslovne predaje“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal.

„Posle toga i posle izbora velikog i prihvatljivog liedra mi i mnogi od naših vrlo divnih i vrlo hrabrih saveznika i partnera će neumorno raditi da vrate Iran nazad sa ivice uništenja, čineći ga ekonomski većim, boljim i jačim nego ikad ranije“, napisao je Tramp, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

On je dodao da će „Iran imati sjajnu budućnost“ i završio poruku da će „učiniti Iran ponovo velikim“ – što je njegov slogan za SAD.

Tramp je izjavio i da on „mora da bude uključen“ u izbor naslednika vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamnenija, ubijenog u subotu, 28. februara, na početku američko-izraelskih napada na Iran.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan je napisao danas na mreži Iks da neke države nastoje da posreduju.

„Budimo jasni: mi smo posvećeni trajnommiru u regionu ali ne oklevamo u odbrani dostojanstva i suvereniteta naše zemlje. Treba posredovati kod onih koji su potcenili iranski narod i zapalili ovaj sukob“, napisao je Pezeškijan.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com