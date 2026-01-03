Tramp: SAD će biti veoma uključene u postavljanje nove vlasti u Venecueli

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će SAD biti „veoma uključene“ u postavljanje nove vlasti u Venecueli.

„Tu odluku donosimo sada. Ne možemo rizikovati da neko drugi vodi posao i da jednostavno preuzme ono što je on (Maduro) ostavio. Zato tu odluku donosimo sada. Bićemo veoma uključeni u to. I želimo da stvorimo slobodu za ljude“, rekao je on danas za Foks njuz u telefonskom intervjuu.

Tramp je dodao da je narod u Venecueli veoma srećan zbog hapšenja predsednika Nikolasa Madura, koga je danas uhapsila američka vojska, „jer oni vole SAD“, i dodao da je Maduro diktator.

Tramp je takođe rekao i da Maduro trenutno „pokušava da pregovara“.

„Znate on sada pokušava da pregovara. Ali ja sam rekao ne. Ono što je on radio sa drogom je loše“, izjavio je Tramp.

(Beta)

