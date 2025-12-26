Tramp: SAD napale ciljeve Islamske države u Nigeriji

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da su SAD izvele u Nigeriji „moćne i smrtonosne udare“ na ciljeve grupe Islamska država, posle višenedeljnih optužbi upućenih vladi te zapadnoafričke zemlje da ne uspeva da obuzda progon hrišćana.

Tramp je to izjavio sinoć, na Božić, u objavi preko društvenih mreža, a zvaničnik ministarstva odbrane koji nije želeo da mu se navede ime, rekao je da su SAD „radile zajedno sa Nigerijom“ da sprovedu ove udare, i da ih je odobrila vlada te zemlje.

Nigerijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da saradnja uključuje razmenu obaveštajnih podataka i stratešku koordinaciju „u skladu sa međunarodnim pravom, uzajamnim poštovanjem za suverenitet i zajedničke preuzete obaveze za regionalnu i globalnu bezbednost“.

Tramp je rekao da su vazdušni udari sprovedeni protiv pripadnika Islamske države koji su ciljali i svirepo ubijali pre svega hrišćane.

Građani i stručnjaci ranije su rekli da nigerijska bezbednosna kriza utiče na hrišćane koji su većina na jugu Nigerije, kao i na muslimane koji su većinski na severu zemlje.

„Terorističko nasilje u bilo kom obliku, bilo da je upereno na hrišćane, bilo na muslimane ili druge zajednice ostaje kao napad na nigerijske vrednosti i međunarodni mir i bezbednostst“, saopštilo je nigerijsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Nigerija se bori s brojnim oružanim grupama uključujući najmanje dve povezane sa Islamskom državom – ogranak ekstremističke grupe Boko Haram poznat kao Islamska držav provincija zapadna Afrika, na severoistoku zemlje i manje poznata Lakurava grupa, istaknuta u severozapadnim državama kao što je Sokoto gde se bande kriju u delovima šuma koje povezuju države.

Analitičari su rekli da je moguće da je cilj američkih udara bila grupa Lakurava, koja je protekle godine postala sve opasnija u regionu, često napadajući udaljene zajednice i bezbednosne snage.

Nigerijska vlada je ranije u odgovoru na Trampovu kritiku naveli da pripadnici mnogih vera, ne samo hrišćani, pate od napada ekstremističkih grupa.

Tramp je prošlog meseca naredio Pentagonu da se pripreme za moguće vojno delovanje u Nigeriju u pokušaju da „suzbije progon hrišćana“. Stejt department nedavno je objavio da će ograničiti vize Nigerijcima i članovima njihovih porodica uključenim u ubijanje hrišćana u toj zemlji.

SAD su nedavno označile Nigeriju kao zemlju za koju su posebno zabrinute prema Zakonu o međunarodnoj verskoj slobodi.

Tramp je rekao sinoć da su američki vojni zvaničnici „izveli brojne savršene udare, kakve su samo SAD sposobne da izvedu“ i dodao da SAD „neće dozvoliti radikalnom islamskom terorizmu da prosperira“.

Skoro 220 miliona stanovnika Nigerije su podeljeni između skoro jednakog broja hrišćana i muslimana. Zemlja se dugo bori sa nesigurnošću na više frontova uključujući ekstremističku grupu Boko Haram, koja nastoji da uspostavi radikalno tumalenje islamskog zakona, i koja je takođe napadala muslimane koji se ne smatraju dovoljno muslimanima.

Napadi u Nigeriji često imaju različite motive. Postoje verski motivisani napadi koji ciljaju i hrišćane i muslimane, sukobi između poljoprivrednika i stočara oko sve manjih resursa, rivaliteti među zajednicama, secesionističke grupe i etnički sukobi.

Američka bezbednosna prisutnost smanjena je u Africi gde su vojna partnerstva ili umanjena ili ukinuta. Američke snage bi verovatno morale da budu dovedene iz drugih delova sveta za neku opsežniju intervenciju u Nigeriji.

Tramp se ipak odlučio na pritisak pošto je Nigerija bila suočena sa nizom napada na škole i napada na crkve koji prema stručnjacima ciljaju i hrišćane i muslimane.

Ministar odbrane SAD Pit Hegset sinoć je na mreži Iks napisao da je „predsednik jasno rekao prošlog meseca – ubijanje nedužnih hrišćana u Nigeriji (i drugde) mora prestati“.

Američke vojne snage „uvek su spremne, što je ISIS (Islamska država) otkrila večeras, na Boži.. Još sledi… zahvalni smo nigerijskkoj vladi za podršku i saradnju“, napisao je Hegset i završio čestitkom: „Srećan Božić“.

(Beta)

