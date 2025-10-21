Tramp: Saveznici spremni da pošalju vojsku u Gazu ako Hamas nastavi da krši primirje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp potvrdio je danas da su njegovi saveznici na Bliskom istoku spremni da pošalju vojsku u Pojas Gaze na njegov zahtev ukoliko palestinski pokret Hamas ne prestane sa kršenjem sporazuma o prekidu vatre sa Izraelom.

„Mnogi naši sada glavni saveznici na Bliskom istoku i u okolnim područjima su me eksplicitno i čvrsto obavestili da bi pozdravili priliku, na moj zahtev, da uđu u Gazu na silu i isprave Hamas ako nastavi da se loše ponaša kršeći njihov sporazum sa nama“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal (Truth Social).

Potpredsednik SAD Džej Di Vens (JD Vance) stigao je danas u Izrael kako bi učvrstio sporazum o prekidu vatre, kojim bi trebalo da se okonča rat u Pojasu Gaze, koji traje od oktobra 2023. godine.

Očekuje se da će se Vens tokom svoje posete, koja traje do četvrtka, sastati sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

(Beta)

