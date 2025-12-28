Tramp: Sjajan sastanak sa Zelenskim, veliki pomak u okončanju rata

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) izjavio je večeras da je sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim imao sjajan sastanak, kao i da su lideri napravili veliki napredak u pregovorima o okončanju rata sa Rusijom.

„Imali smo sjajan sastanak. Razgovarali smo o dosta stvari, a ja sam imao odličan razgovor sa Putinom (predsednikom Rusije Vladimirom)“, rekao je Tramp novinarima u svojoj rezidenciji na Floridi, gde ga je posetio Zelenski.

On je dodao da je sa Zelenskim nakon sastanka razgovarao telefonom sa evropskim liderima, među kojima su bili predsednici Francuske Emanuel Makron, Finske Aleksander Stub i Poljske Karol Navrocki, premijeri Italije Đorđa Meloni i Velike Britanije Kir Starmer, kancelar Nemačke Fridrih Merc, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i generalni sekretar NATO Mark Rute.

Tramp je rekao da je sa Zelenskim napravio veliki pomak u okončanju „najsmrtonosnijeg rata od Drugog svetskog rata“ i zahvalio Zelenskom na poseti.

Zelenski je zahvalio Trampu na sastanku i rekao da ceni napredak u pregovorima sa Vašingtonom.

„Složili smo se da su bezbednosne garancije (za Ukrajinu) ključni cilj“, rekao je Zelenski i dodao da će pregovarački timovi dve zemlje u sledećih nekoliko nedelja „finalizovati predstojeće stvari“.

Zelenski je zaključio da je Ukrajina „spremna za mir“.

Tramp je naveo da je pre sastanka sa Zelenskim vodio „dobar i produktivan“ telefonski razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

On je rekao da se u pregovorima „dolazi do sporazuma o Donbasu“, ali da problem te teritorije i dalje nije rešen, ali da se stvari „kreću u dobrom smeru“.

„Kada Rusija hoće da se (rat) završi, svi hoće da se završi – ja hoću da se završi“, dodao je Tramp.

On je, na pitanje novinara da li bi posetio Ukrajinu, rekao da ne planira to da uradi, ali da bi to učinio ako bi to bilo od pomoći Kijevu.

Tramp je najavio formiranje pregovaračke radne grupe koja će raditi sa Rusijom, kao i da mu je Putin rekao da želi trilateralan sastanak sa Zelenskim.

(Beta)

