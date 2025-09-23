Tramp smatra da zemlje NATO-a treba da obore ruske avione koji krše njihov vazdušni prostor

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) izjavio je večeras da zemlje NATO-a treba da obore ruske avione koji krše njihov vazdušni prostor, posle tri upada ruskih dronova i borbenih aviona na teritoriju Alijanse za manje od dve nedelje.

„Da, tako mislim“, rekao je američki predsednik kao odgovor na pitanje, koje mu je postavljeno na marginama zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku – „Da li mislite da zemlje NATO-a treba da obore ruske avione ako uđu u njihov vazdušni prostor?“.

Tramp je to rekao tokom sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, kojeg je opisao kao „hrabrog čoveka koji se bori kao đavo“.

„Imamo mnogo poštovanja prema načinu na koji se Ukrajina bori“, dodao je 79-godišnji republikanac, čiji odnos sa ukrajinskim predsednikom nije uvek bio tako pozitivan, daleko od toga.

Tramp je rekao da sebi daje „mesec dana“ pre nego što odluči da li da veruje predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, kojeg do sada nije uspeo da ubedi da prekine neprijateljstva.

Američki predsednik je danas u govoru na zasedanju Generalne skupštine UN optužio Kinu i Indiju da su „glavni“ finansijski pokrovitelji Moskve u sukobu sa Ukrajinom, kroz kupovinu nafte.

Tramp je pozvao evropske zemlje da odmah prekinu kupovinu ruske nafte. On je takođe zapretio da će uvesti oštre sankcije Rusiji ako se sukob nastavi.

To nije prvi put da je američki predsednik izrekao takvu pretnju, ali je do sada odlagao njeno sprovođenje.

(Beta)

