Tramp smenio Ričarda Grenela sa čela Kenedi Centra

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) saopštio je da je Ričard Grenel (Richard Grenell) smenjen sa mesta predsednika ustanove kulture Kenedi Centar, kao i da će ga na toj poziciji naslediti Met Floka (Matt Floca), dosadašnji operativni potpredsednik.

Grenel je Trampov dugogodišnji savetnik za spoljnu politiku i nadgledao je promene u Kenedi Centru, koji sada zvanično nosi naziv „Tramp Kenedi Centar“, što je navelo mnoge umetnike da obustave saradnju sa tom ustanovom kulture, preneo je britanski list Gardijan (The Guardian).

Tramp je na društvenim mrežama objavio da je zamenio Grenela i zahvalio mu na „izuzetnom poslu koji je obavio“.

Floka je u decembru prošle godine fotografisan kako lično nadgleda dodavanje Trampovog imena na fasadu centra, koji bi tokom leta trebalo da se zatvori zbog renoviranja.

Grenel je bio ambasador SAD u Nemačkoj, a zatim vršilac dužnosti direktora nacionalne obaveštajne službe tokom Trampovog prvog mandata.

Tramp je tokom svog drugog mandata smenio prethodno rukovodstvo Kenedi Centra i zamenio ga odabranim odborom poverenika koji je glasao za preimenovanje objekta u „Tramp Kenedi Centar“, promenu za koju stručnjaci i poslanici kažu da mora da pokrene Kongres.

Umetnici su na te promene brzo reagovali, pri čemu je više velikih glumaca, muzičara i drugih izvođača otkazalo svoje nastupe.

Izvori upoznati sa stavom Bele kuće rekli su za američku televizijsku mrežu Si-en-en (CNN) da Tramp krivi Grenela za loše upravljanje publicitetom Kenedi Centra tokom njegovog mandata.

Predsednik SAD navodno krivi Grenela za otkazivanje nastupa umetnika nakon što se Tramp imenovao za predsednika odbora centra, a zatim dodao svoje ime na fasadu, uprkos nedostatku odobrenja Kongresa za promenu imena spomenika.

(Beta)

