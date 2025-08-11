Tramp stavlja policiju Vašingtona pod federalnu kontrolu, želi da rastera beskućnike

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da će da stavi vašingtonsku policiju pod federalnu kontrolu, kao i da će u tom gradu rasporediti Nacionalnu gardu.

Tramp je to najavio kako bi isterao beskućnike iz Vašingtona i obračunao se sa organizovanim kriminalnim grupama.

On je na društvenim mrežama danas napisao da će Vašington biti „oslobođen danas“, kao i da će se okončati „dani nemilosrdnog ubijanja i povređivanja nevinih ljudi“.

Tužilac okruga Kolumbija u kom se nalazi Vašington Brajan Švalb (Brian Scwalb) izjavio je da stopa kriminala nije vanredno visoka, a da je Trampov potez nepotreban i nezakonit.

Tramp je dodao da će njegova administracija, ukoliko to bude potrebno, preduzeti slične korake u drugim velikim američkim gradovima, poput Njujorka i Los Anđelesa.

„Ovo (Vašington) nije veliko područje. Ono što vam je potrebno su pravila i propisi, i potrebni su vam pravi ljudi da ih sprovedu“, izjavio je Tramp.

Gradonačelnica Vašingtona Mjuriel Bauzer (Muriel Bowser) rekla je da stopa kriminala u Vašingtonu opada u odnosu na 2023. godinu, kada je rasla.

„Ovo je Dan oslobođenja u Vašingtonu i vratićemo naš Kapitol“, dodao je Tramp.

Jedan američki zvaničnik rekao je agenciji Rojters da je Tramp sličnu taktiku za suzbijanje beskućnika primenio u Los Anđelesu zbog protesta protiv njegovih antiimigracionih mera.

„Beskućnici moraju da se isele odmah“, objavio je Tramp na svojoj platformi Trut Soušal (Truth Social) i dodao da će oni dobiti smeštaj, ali daleko od Vašingtona.

(Beta)

