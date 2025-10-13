Tramp stigao na globalni samit o Gazi u Egiptu

Predsednik SAD Donald Tramp stigao je u danas u Egipat na globalni samit o budućnosti Gaze nakon posete Izraelu i govora u izraelskom parlamentu.

Tramp je u Egiptu rekao da je mir u Gazi moguć i da „će se desiti“.

„Svi su govorili da to nije moguće. A to će se desiti. I dešava se pred vašim očima“, rekao je Tramp zajedno sa egipatskim predsednikom Abdelom Fatahom el-Sisijem.

Skoro trideset zemalja, uključujući i neke evropske, zastupljeno je na samitu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je bio pozvan, ali je odbio. Njegova kancelarija je rekla da je samit previše blizu jevrejskog praznika.

Tramp je o završetku rat govorio i ranije danas u izraelskom parlamentu, koji ga je dočekao kao heroja. Izraelski poslanici su uzvikivali Trampovo ime i stojeći aplaudirali.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je Trampa pozdravio kao „najboljeg prijatelja koga je Izrael ikada imao u Beloj kući“, da je posvećen miru i obećao da će sarađivati u budućnosti sarađivati sa Trampom.

„Sada je vreme da ove pobede protiv terorista na bojnom polju pretvorimo u najveću nagradu mira i prosperiteta za ceo Bliski istok“, rekao je Tramp izraelskim poslanicima.

On je obećao da će pomoći u obnovi Gaze i pozvao je Palestince da se „zauvek okrenu sa puta terora i nasilja“.

Govori u parlamentu Izraela trajali su duže od očekivanog, pa je Tramp u Egipat stigao sa više sati zakašnjenja.

„Možda neće biti tamo dok ja stignem, ali pokušaćemo“, našalio se Tramp pre polaska u Egipat.

On je novinarima tokom leta rekao da postoji mogućnost da se region preoblikuje i reše napeti odnosi Izraela i njegovih arapskih suseda.

