Tramp stigao u Izrael, primirje vidi kao šansu za trajni mir na Bliskom istoku

Predsednik SAD Donald Tramp stigao je danas u Izrael kako bi proslavio postizanje primirja i dogovor o oslobađanju talaca koje je držao Hamas i palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora.

Tramp je ocenio da je sporazum, postignut uz posredovanje SAD, efikasno okončao rat i otvorio vrata izgradnji trajnog mira na Bliskom istoku.

Dok je silazio sa aviona „Er fors van“ (Air force one), konvoj vozila dopratio je u Izrael prve taoce koje je Hamas oslobodio u skladu sa postignutim sporazumom.

Na aerodromskoj pisti Trampa su dočekali izraelski predsednik Isak Hercog i premijer Benjamin Netanjahu, uz pratnju vojnog orkestra.

U Tel Avivu, na Trgu talaca, mestu stalnih protesta tokom dvogodišnjeg sukoba, okupljeni građani su aplauzom pozdravili američkog lidera.

Izrael i Hamas tek su započeli sprovođenje prve faze plana koji ima za cilj da okonča rat dve strane započet napadom Hamasovih militanata 7. oktobra 2023. godine.

Prva faza dogovora o prekidu vatre podrazumeva oslobađanje poslednjih 48 talaca koje Hamas drži u zatočeništvu, puštanje stotina palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora, povećanje obima humanitarne pomoći za Gazu, kao i delimično povlačenje izraelskih snaga iz većih gradova u Pojasu Gaze.

Tramp je reporterima rekao da veruje da će se primirje održati jer su ljudi umorni od rata

Dodao je da je šansa za mir omogućena zahvaljujući odlučnoj podršci njegove administracije izraelskim napadima Hamas u Gazi i Hezbolah u Libanu.

Bela kuća je navela da dodatni zamah dolazi i zahvaljujući ponovnom fokusu arapskih i muslimanskih država na rešavanje višedecenijskog izraelsko-palestinskog sukoba.

U februaru, Tramp je predvideo da bi Gazu jednog dana bilo moguće pretvoriti u „Rivijeru Bliskog istoka“. Međutim na letu ka Izraelu, bio je znatno oprezniji.

„Ne znam baš za Rivijeru u skorije vreme. Ovo sada liči na ruševinu, kao mesto koje je sravnjeno sa zemljom“, rekao je i dodao da se nada da će jednog dana moći da poseti Gazu.

„Voleo bih barem da zakoračim na tu teritoriju“, rekao je.

Tramp će najpre boraviti u Izraelu, gde će se sastati sa porodicama talaca i obratiti Knesetu, izraelskom parlamentu, što je čast koja je prethodno ukazana samo predsedniku Džordžu V. Bušu tokom njegove posete 2008. godine.

Nakon toga, predsednik će otputovati u Egipat, gde će sa egipatskim predsednikom Abdel-Fatahom el-Sisijem predvoditi mirovni samit u Šarm el-Šeiku, na kome će učestvovati lideri iz više od 20 zemalja i razgovarati o situaciji u Gazi i širem Bliskom istoku.

Izrael i Egipat su najavili da će Trampu dodeliti najviša državna odlikovanja za civile.

Situacija je, međutim, i dalje neizvesna. I dalje nije postignut dogovor o ključnim pitanjima: budućem upravljanju Gazom nakon rata, obnovi razorene teritorije, kao i izraelskom zahtevu da se Hamas razoruža. Pregovori o ovim temama mogli bi zapasti u ćorsokak, a izraelske vlasti već su nagovestile mogućnost nastavka vojnih operacija ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni.

Veliki deo Gaze pretvoren je u ruševine, a oko dva miliona stanovnika i dalje preživljava u krajnje teškim uslovima. U okviru dogovora, Izrael je pristao da otvori pet graničnih prelaza, čime bi se olakšao dotok hrane i ostalih potrepština u oblastima koje su već pogođene glađu.

Oko 200 američkih vojnika biće uključeno u međunarodni tim koji će nadgledati i podržavati sprovođenje sporazuma o prekidu vatre, zajedno sa partnerima iz drugih zemalja, nevladinim organizacijama i privatnim sektorom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com