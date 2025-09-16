Tramp stigao u svoju drugu zvaničnu posetu Velikoj Britaniji na poziv svog prijatelja Kralja

Počastvovan što se ponovo sasatje sa, kako je rekao: svojim „prijateljem“ Kraljem, Donald Tramp je stigao u Ujedinjeno Kraljevstvo u utorak uveče gde će se dva dana sve raditi da bi se udovoljilo nepredvidivom američkom predsedniku koji je veliki obožavalac kraljevske porodice.

Predsednički avion „Er Fors Uan“, sleteo je na londonski aerodrom Stansted odakle su Donald Tramp i njegova supruga Melanijom helikopterom otišli u rezidenciju ambasadora SAD u Londonu.

Hiljade demonstranata planiraju da u Londonu protestuju zbog Trampove posete, ali tokom putovanja uz izuzetne mere bezbednosti Tramp (79) će izbegavati i prestonicu i javnost.

On će u sredu biti na zatvorenom imanju Vindzorskog zamka 40 kilometara od glavnog grada, gde će predsednički par ugostiti Kralj Čarlsa III i kraljica Kamila, pre no što se u četvrtak pridruži premijeru Kiru Starmeru na politički i ekonomski posvećenom danu u njegovoj seoskoj rezidenciji u Čekersu, 70 kilometara od Londona.

Na dnevnom redu za sredu biće veliki doček, smotra počasne garde neviđene veličine, povorka kočija po imanju zamka, demonstracija akrobatskih aviona Ratnog vazduhoplovstva i državni banket. Kralj, kraljica, kao i princ Vilijam i njegova supruga Katarina, svi će biti tu.

Pre no što je krenuo iz Vašingtona Tramp je izrazio „oduševljenje velikom čašću“ koja mu je ukazana ovom neviđenom drugom državnom posetom – retkošću za američkog predsednika, uveravajući novinare da je kralj Čarls III njegov „dugogodišnji prijatelj“.

Po nekim britanskim medijima, 76-godišnji kralj koji se leči od raka, nije bio oduševljen idejom da ponovo pozove republikanskog predsednika koga je 2019. godine ugosila njegova majka, Kraljica Elizabeti II.

Ali laburistička vlada namerava da iskoristi fascinaciju Donalda Trampa kraljevskom porodicom da bi ojačala istorijski „poseban odnos“ Londona i Vašingtona.

U četvrtak će se diskusije u Čekersu posebno fokusirati na nedavno postignuti trgovinski sporazum koji omogućava Ujedinjenom Kraljevstvu da izbegne najgore carinske tarife koje je uveo Vašington.

Britanci „žele da vide da li mogu malo da usavrše sporazum“, „razgovaraćemo o tome“, izjavio je američki predsednik. Ali nade u sporazum o smanjenju carinski tarifa SAD na viski i čelik izgleda da su naletele na zid, po britanskoj štampi.

Ova poseta će takođe predstaviti milijarde funti novih američkih investicija u Velikoj Britaniji u tehnologiju i veštačku inteligenciju, bankarstvo i nuklearnu energiju.

Američki gigant Majkrosoft je u utorak najavio investiciju od 30 milijardi dolara (25 milijardi evra), posebno za izgradnju „najvećeg super-računara“ u Velikoj Britaniji.

Kir Starmer je laskao američkom predsedniku otkako se vratio na vlast u januaru, što mu je omogućilo, pored nedavnog sporazuma o carinskim tarifama, da održi kanal komunikacije, posebno o Ukrajini i Gazi.

Ova poseta predstavlja „veoma važan trenutak“ za obojicu, smatra Evi Aspinal, direktorka tink-tenka Britanska grupa za spoljnu politiku.

Tramp čija majka je bila Škotlanđanka, moći će da „uživa u pompi i ceremoniji koju voli“, a za Kira Starmera „ovo je prilika da skrene pažnju sa nezadovoljstva“ kodkuće, već da „usmeri pažnju na međunarodna pitanja, gde je uspešniji kao premijer“, dodala je ona.

Ništa neće biti previše dobro da zabavi Donalda Trampa i njegovu suprugu Melaniju, ali bi se tokom ove zvanične posete mogle pojaviti i neke osetljive teme, kao što je slučaj američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina. To pitanje se ove nedelje vratilo da proganja Starmera koji je otpustio svog ambasadora u Vašingtonu Pitera Mandelsona posle otkrića njegovih bliskih veza s njim.

To je tema za koju Donald Tramp ne bi voleo da pređe Atlantik jer je i sam nekada bio blizak s Džefrijem Epstinom, koji je umro u zatvoru. Ta afera ga je uostalom mučila nedeljama.

Ova poseta će pokazati da „neraskidivo prijateljstvo“ dve države „dostiže nove visine“, obećao je Dauning strit.

Melanija Tramp će u četvrtak imati svoj program s Kraljicom Kamilom – ako se oporavi od akutnog sinusitisa koji ju zahvatio u utorak, i s Princezom Katarinom.

U Vindzoru, mišljenja o ovoj poseti su podeljena.

Anti-trampovska grupa je u ponedeljak ispred zamka otkrila ono što je nazvala na svetu najvećom fotografijom američkog lidera i Džefrija Epstina.

„Potpuno sam za ovu posetu“, rekao je za AFP Sajmon Porter (68), bivši muzički menadžer, „mislim da privlači više posetilaca, posebno iz Amerike. To nam je potrebno“.

Ali Džo (49) koji je odbio da kaže svoje prezime, rekao je da „uopšte nije Trampov obožavalac jer on seje mržnju i podele gde god da ode“.

(Beta)

