Tramp: Svaki pokušaj osvajanja cele Ukrajine doveo bi do pada Rusije

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) izjavio je sinoć posle niza snažnih ruskih napada na Ukrajinu, da je Vladimir Putin „potpuno poludeo“ i upozorio da bi svaki pokušaj osvajanja cele ukrajinske teritorije doveo do „pada“ Rusije.

„Oduvek sam imao veoma dobar odnos sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali mu se nešto desilo. Potpuno je poludeo“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Američki predsednik je dodao da je „oduvek govorio da Putin želi celu Ukrajinu, ne samo deo“, i „možda se to ispostavi kao tačno, ali ako to učini, to će dovesti do pada Rusije“.

Prema podacima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, zemlja je u nedelju u zoru pretrpela kombinovani napad 367 projektila, od kojih je 69 raketa i 298 dronova.

Ukrajinske vlasti su prijavile 13 poginulih osoba.

Putin „nepotrebno ubija mnogo ljudi, i ne govorim samo o vojnicima. Rakete i dronovi se ispaljuju na gradove u Ukrajini bez ikakvog razloga“, ocenio je Tramp.

Predsednik SAD je takođe kritikovao ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog ocenjujući da „ne čini nikakvu uslugu svojoj zemlji govoreći onako kako govori“.

„Sve što izlazi iz njegovih usta stvara probleme. Ne sviđa mi se šta radi i bolje bi mu bilo da prestane“, rekao je Tramp.

Zelenski je u nedelju pozvao na pritisak na Rusiju da zaustavi napade, rekavši da „ćutanje Amerike i drugih, samo ohrabruje Putina“.

Američka administracija Donalda Trampa više puta je od sredine februara pozivala na prekid vatre i obraćala se Moskvi kako bi se to postiglo, ali do sada bez uspeha.

Tramp je prošlog ponedeljka razgovarao oko dva sata sa svojim ruskim kolegom.

(Beta)

