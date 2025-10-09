Tramp: Taoci koje drži Hamas treba da budu vraćeni u ponedeljak

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je kasno sinoć da bi taoci koje drži palestinski pokret Hamas u Pojasu Gaze trebalo da budu vraćeni u ponedeljak u sklopu postizanja dogovora o prekidu vatre i primene prve faze sporazuma Izraela i Hamasa, koji je Tramp predložio za okončanje rata na palestinskoj teritoriji.

„Mislim da će se taoci vratiti u ponedeljak“, rekao je Tramp za američki televizijski kanal Foks njuz (Fox News).

Izvori bliski Hamasu izjavili su da prva faza sporazuma o okončanju rata u Gazi predviđa oslobađanje 20 živih talaca u zamenu za gotovo 2.000 palestinskih zatvorenika.

Razmena treba da bude sprovedena u roku od 72 sata od početka sprovođenja sporazuma, koji bi trebalo da bude potpisan danas u Egiptu, rekao je izvor blizak pregovorima.

Izraelska vojska pozdravila je jutros sporazum postignut između Izraela i Hamasa o oslobađanju talaca i saopštila da se „sprema“ da ih primi.

Tramp je dodao za Foks njuz da će SAD biti uključene u održavanje mira.

„Verujemo da će Gaza biti mnogo bezbednije mesto, obnovljena, a druge zemlje u regionu će pomoći u njenoj obnovi jer imaju ogromno bogatstvo i žele da se to desi. I mi (SAD) ćemo biti uključeni u to da im pomognemo da da se održi mir“, rekao je američki predsednik.

Tramp je izjavio kasno sinoć da su Izrael i palestinski pokret Hamas prihvatili prvu fazu njegovog mirovnog plana za Pojas Gaze.

„To znači da će svi taoci biti pušteni vrlo brzo i da će Izrael povući svoje snage na dogovorenu liniju, što su prvi koraci ka snažnom, trajnom i večnom miru“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Social Truth.

Katar, kao posrednik u pregovorima, potvrdio je jutros sporazum između Izraela i Hamasa o prvoj fazi mirovnog plana američkog predsednika za Pojas Gaze.

„Posrednici objavljuju da je tokom prethodne noći postignut dogovor o svim odredbama i mehanizmima za sprovođenje prve faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi. To će dovesti do okončanja rata, oslobađanja izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika i ulaska humanitarne pomoći. Detalji će biti objavljeni naknadno“, napisao je portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova Madžed el Ansari na društvenoj mreži Iks (X).

(Beta)

