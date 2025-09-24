Tramp traži da UN istraže sabotažu – tehničke probleme koje je imao

Predsednik SAD Donald Tramp je u sredu zahtevao da UN odmah otvore „istragu“ zbog „trostruke sabotaže“ čija meta je, kako tvrdi, bio dan ranije tokom svog govora na zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku.

Naveo je kvar pokretnih stepenica po njegovom dolasku u zgradu UN zbog čega su on i pratnja morali peške uz njih, zatim kvar „telepromptera“ – uređaja koji tekst govora projektuje na staklo pred licem govornika, te on ne mora da spušta pogled na papir, a naveo je i da mu je supruga Melanija rekla da je ozvučenje sale bilo toliko loše tokom njegovog govora da ga navodno ni ona nije mogla čuti.

Tramp je u dugačkoj, ljutitoj poruci na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao: „To nije bila slučajnost, to je bila trostruka sabotaža u UN. Trebalo bi da se stide. Šaljem primerak ovog pisma generalnom sekretaru (Ujedinjenih nacija) i zahtevam hitnu istragu“.

Po izveštajima reportera iz UN, pokretne stepenice je, dok su na njima bili Tramp, njegova spruga Melanija i pratnja, slučajno isključio video-snimatelj Bele kuće, a „teleprompterom“ je upravljao član Trampovog osoblja.

(Beta)

