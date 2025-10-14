Tramp traži vraćanje tela mrtvih talaca u Gazi

Donald Tramp je pozvao Hamas da vrati tela umrlih talaca iz Gaze, u fazi koju smatra neophodnom da bi se prešlo u narednu fazu njegovog plana za tu palestinsku teritoriju.

Prema sporazumu o primirju juče je vraćeno 20 živih talaca, ali od 28 mrtvih vraćeno je četiri tela.

„Svih 20 talaca su vraćeni i osećaju se onoliko dobro koliko se može očekivati. Veliki teret je podignut, ali posao nije završen. Mrtvi nisu predati kao što je obećano“, napisao je američki predsednik na svojoj društvenoj mreži Trut soušal, dan posle boravka u Izraelu i Egiptu.

Tramp je napisao da druga faza mora da počne odmah, u osvrtu na drugu fazu pregovora.

Verovatno će biti brojnih spornih pitanja tokom pregovora o narednim fazama sporazuma, uključujući oko poziva Hamasu da položi oružje što je prema izveštajima ta grupa odbacila.

Prema izveštajima Izrael neće ponovo otvoriti granični prelaz Rafa između Egipta i Gaze danas i smanjiće dotok pomoći u tu palestinsku teritoriju, što je odlučeno pošto je Hamas vratio samo četiri tela od 28 tela izraelskih talaca u ponedeljak.

Šef organizacije UN za humanitarna pitanja Džeremi Bouen rekao je da Izrael mora da drži prelaze za Gazu otvorene da bi „preko potrebna pomoć“ mogla da bude isporučena.

Rekao je za Bi-Bi-Si (BBC), da obe strane moraju u potpunosti da primene sporazum o primirju i da Hamas mora da vrati tela talaca kući.

Izraelske odbrambene snage saopštile su da su identifikovale tela četvorice talaca predatih do sada.

(Beta)

