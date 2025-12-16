Tramp tužio BBC zbog sporne montaže njegovog govora, traži odštetu od 10 milijradi dolara

Predsednik SAD Donald Tramp podneo je tužbu protiv britanskog javnog servisa Bi-Bi-Si (BBC) koga optužuje za klevetu kao i za nefer trgovinsku praksu tražeći odštetu od 10 milijardi dolara.

U tužbi na 33 strane BBC se optužuje za emitovanje „lažnog, klevetničkog, varljivog, omalovažavajućeg, zapaljivog i zlonamernog opisa Predsednika Trampa“ nazivajući to „drskim pokušajem mešanja i uticaja“ na američke predsedničke izbore 2024. godine.

BBC se optužuje da je spojio dva potpuno odvojena dela Trampovog govora 6. januara 2021. da bi namerno pogrešno prikazao značenje onoga što je Tramp rekao, što je sadržano u dokumentarnom filmu emitovanom uoči američkih predsedničkih izbora 2024. godine.

BBC se prošlog meseca izvinio Trampu zbog načina redigovanja njegovog govora 6. januara 2021, ali je odbacio tvrdnje da se radi o kleveti, kada je Tramp uputio pretnju o pokretanju tužbe.

Predsednik BBC-ija Samir Šah je nazvao to „greškom u proceni“, a taj slučaj je dovelo do ostavke generalnog direktora BBC i urednice vesti.

Govor o kome je reč dat je pre nego što su neki od Trampovih pristalica upali 6. januara 2021. godine u američki Kongres gde je trebalo da se certifikuje pobeda izabranog predsednika Džoa Bajdena na predsedničkim izborima 2020. godine, za koje je Tramp lažno tvrdio da su bili ukradeni od njega.

BBC je nekoliko dana pre američkih predsedničkih izbora 2024. godine emitovao jednosatni dokumentarni film naslovljen „Tramp: Drug šansa“ . U tom filmu su spojena tri citata iz dva dela Trampovog govora 2021. godine, koja su data sa gotovo jednim satom razmaka, i napravljen je, kako je izgledalo jedan citat u kome Tramp poziva svoje pristalice da marširaju sa njim i da „se bore kao ludi“. Među delovima koji su isečeni je i deo gde je Tramp poručio svojim pristalicama da demonstriraju mirno.

Tramp je izjavio juče da tuži BBC zato što je „stavio reči“ u njegova usta.

„Oni su zapravo stavili užasne reči u moja usta koja imaju veze sa 6. januarom, koje ja nisam rekao, a to su divne reči koje sam reka, zar ne“, rekao je predsednik tokom pojavljivanja u Ovalnoj kancelariji.

„To su divne reči govoreći o patriotizmu i svim dobrim stvarima koje sam rekao. Oni nisu to rekli već su stavili užasne reči“, rekao je Tramp.

Trampova tužba podneta je u američkoj saveznoj državi Floridi dok su rokovi da se slučaj pokrene u britanskim sudovima istekli pre više od godinu dana, piše AP.

(Beta)

