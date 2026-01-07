Tramp tvrdi da će SAD dobiti 30 do 50 miliona barela nafte iz Venecuele po tržišnoj ceni

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da će privremene vlasti u Venecueli isporučiti SAD-u između 30 i 50 miliona barela visokokvalitetne nafte, po tržišnoj ceni.

Ova objava usledila je nakon što su zvaničnici u Karakasu saopštili da je najmanje 24-oro pripadnika venecuelanskih snaga bezbednosti ubijeno u noći američke invazije na Venecuelu, kada je otet njen predsednik Nikolas Maduro i odveden u Njujork, gde će mu se suditi za navodno trgovanje narkoticima.

Tramp je na mreži „Trut sošal“ (Truth Social) naveo da će nafta „biti preuzeta brodovima za skladištenje i dopremljena direktno do istovarnih dokova u SAD“.

Dodao je da će novcem upravljati on kao predsednik, ali da će sredstva biti korišćena u korist naroda Venecuele i SAD.

Odvojeno, Bela kuća organizuje sastanak u Ovalnom kabinetu u petak, sa rukovodiocima naftnih kompanija povodom situacije u Venecueli. Očekuje se da će prisustvovati predstavnici kompanija „Exxon“, „Chevron“ i „ConocoPhillips“, prema rečima osobe upoznate sa planovima, koja je medijima govorila anonimno.

Tramp je ranije ove nedelje zapretio da će Delsi Rodriges koja je sada vršilac dužnosti predsednice Venecuele, proći gore od Madura ukoliko ne „uradi ono što je ispravno“ i ne preoblikuje Venecuelu u zemlju usklađenu sa interesima SAD. Ona je odbacila njegove tvrdnje.

Tramp je još rekao da će njegova administracija vršiti pritisak na lidere te zemlje da „otvore“ svoje ogromne rezerve nafte američkim energetskim kompanijama.

„Lično, onima koji mi prete: moju sudbinu ne određuju oni, već Bog“, rekla je Rodriges obraćajući se zvaničnicima iz državnog poljoprivrednog i industrijskog sektora.

Glavni tužilac Venecuele Tarek Vilijam Saab rekao je da je tokom američkog bombardovanja i napada u Karakasu poginulo „na desetine“ pripadnika bezbednosnih snaga i civila, te da će tužilaštvo istražiti ove smrti, koje je opisao kao „ratni zločin“. Nije precizirao da li se ta procena odnosi isključivo na venecuelanske državljane.

Vlada Kube je ranije potvrdila da su u američkom napadu poginula 32 kubanska vojna i policijska službenika koji su radili u Venecueli. Kubanske vlasti navode da su stradali pripadnici Revolucionarnih oružanih snaga i Ministarstva unutrašnjih poslova, dve glavne bezbednosne institucije u toj zemlji.

Prema navodima Pentagona, u akciji je povređeno i sedam pripadnika američkih oružanih snaga. Petoro se već vratilo na dužnost, dok se dvoje i dalje oporavlja od zadobijenih povreda.

(Beta)

