Tramp u Beloj kući okačio portrete prethodnika uz svoje komentare, najgore prošao Bajden

Predsednik SAD Donald Tramp je preuredio jedan hodnik Bele kuće, nazvao ga „Predsedničkom stazom slavnih“ i ispod slika svojih 46 prethodnika na dužnosti okačio bronzane ploče sa svojim komentarima njihovog lika i dela.

Trampov neposredni prethodnik Džozef Bajden je izuzetak jer nije, kao drugima, uramljena njegova slika, nego fotografija „automatske olovke“ pošto Trampovi republikanci tvrde da je Bajdenovo osoblje koristilo taj uređaj za mehaničko potpisivanje dokumenata jer Bajden nije bio u stanju ni to da radi.

Ispod fotografije uređaja na tabli o Bajdenu piše „Pospani Džo“ i „Prevarant“, a i da je „nadzirao niz katastrofa bez presedana koje su dovele našu zemlju na rub propasti“, kao i da je, „videvši Bajdenovu slabost, Rusija napala Ukrajinu, a teroristi Hamasa su izveli odvratan napad na Izrael“.

Na tabli o Bajdenu Tramp ponavlja svoju nedokazanu tvrdnju da je 46. predsednik, demokrata, stupio na dužnost posle „najkorumpiranijih izbora“, a i da je „ubedljivo najgori predsednik u američkoj istoriji“.

Pošto sve misli Trampa o Bajdenu nisu stale na jednu tablu, ispod je još jedna, sa sličnim tekstom.

Ali za republikanca Ronalda Regana je napisao da je „bio obožavalac predsednika Donalda DŽ. Trampa mnogo pre Trampove istorijske kandidature za Belu kuću. Isto tako, predsednik Tramp je bio njegov obožavalac!“.

Na tabli ispod portreta Ričarda Niksona, takođe republikanca, koji je podneo ostavku pod pritiskom da će biti smenjen zbog prisluškivanja opozicije – Skandal Votergejt, piše da je Nikson „postigao najveću izbornu pobedu u američkoj istoriji“, a na tabli pod portretom narednog predsednika Džeralda Forda da je „hrabro pomilovao Niksona“.

Demokrata, Barak Obama, prvi crni predsednik SAD, po Trampovoj tabli je „jedna od najkontroverznijih političkih ličnosti u američkoj istoriji“ i „jedan od političara koji su izazvali najveće podele“.

Ispod portreta demokrate Bila Klintona piše da je Tramp raskinuo njegov Severnoamerički sporazum o slobodnoj trgovini, a i da je Klintonova supruga Hilari izgubila predsedničke izbore – od Trampa.

Tekst table ispod portreta predsednika Džordža V. Buša pozdravlja stvaranje i sada spornog Ministarstva za domaću bezbednost, ali mu zamera da je „počeo ratove u Avganistanu i Iraku, što nije trebalo da se dogodi“.

Pod slikom ubijenog predsednika Džona F. Kenedija piše da je izveo „neuspelu invaziju u Zalivu svinja“ na Kubi, a za njegovog naslednika na dužnosti Lindona B. Džonsona da je za njegovog mandata „nezadovoljstvo zbog Vijetnamskog rata dovelo do nemira širom zemlje i značajno oštetilo njegovo predsedavanje“.

Na tabli pod slikom predsednika Džimija Kartera navedeni su krize talaca u Iranu, inflacija, „širenje komunizma“, invazije Sovjetskog Saveza na Avganistan, a na kraju piše da Karter učinio „divne stvari za čovečanstvo“, ali tek pošto je – završio funkciju.

Na početku „Predsedničke staze slavnih“ piše da ju je „zamislio, izgradio i posvetio predsednik Donald DŽ. Tramp kao počast prošlim predsednicima, dobrim, lošim i osrednjim“.

Guverner Kalifornije Gevin Njusom koji često ismeva Trampa na internetu, osudio je novu dekoraciju u Beloj kući i na platformi Iks kao predlog za buduću tablu o Trampu napisao: „Inflacija raste. Nezaposlenost raste. Cene namirnica rastu. Troškovi struje rastu. A Donald Tramp provodi vreme radeći ove gluposti“.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit rekla je međutim da su tekstovi na tablama „elokventni opisi svakog predsednika“ i da je „mnoge napisao sam Tramp“.

Portreti predsednika ispod kojih su table s opisima svakog od njih, nalaze se kod uobičajenog ulaza u Ovalni kabinet predsednika što znači da Tramp može da bilo kojeg od svojih gostiju – uključujući i strane zvaničnike, povede u obilazak te svoje izložbe.

