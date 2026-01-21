Tramp u Davosu: Niko osim SAD nije sposoban da osigura Grenland, zelena energija je prevara

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas u govoru u Davosu da niko osim njegove zemlje nije sposoban da osigura Grenland.

Učestvujući na Svetskom ekonomskom forumu rekao je su SAD bile „glupe“ što su vratile tu teritoriju Danskoj nakon Drugog svetskog rata, te da on poštuje narod tog ostrva i Danske, čija je on teritorija, ali da svaka članica NATO-a ima obavezu da bude sposobna da odbrani svoju teritoriju.

„A činjenica je da nijedna država niti grupa država nije sposobna da obezbedi Grenland osim SAD – mi smo velika sila, mnogo veća nego što ljudi shvataju. To ste videli pre dve nedelje u Venecueli“, rekao je on u obraćanju na Svetskom ekonomskom forumu.

Tramp je rekao da traži „hitne pregovore o sticanju Grenlanda“ nazivajući to ostrvo „ogromnom, gotovo nenaseljenom i nerazvijenom zemljom, koja stoji nebranjeno“.

U govoru je kritikovao nastojanje EU da bude ekološki održiva i podsmevao se što imaju veliki broj vetro-generatora struje koji „ubijaju ptice i izgledaju ružno, a ne kopaju prirodne resurse kojima su bogati“.

„Evropa uništava sama sebe, želimo jaku Evropu“, rekao je Tramp dodavši da je Kina proizvođač vetro-generatora, ali da ih ne postavlja na svojoj teritoriji, već struju proizvodiu u termo-elektranama na ugalj.

Kazao je da Velika Britanija ne koristi svoju naftu iz Severnog mora, tvrdeći da su tamo rezerve za 500 godina i rekao da je to razlog zašto su porasle cene goriva na pumpama.

Tramp je rekao da je u Evropi video „sudbinu koju je radikalna levica pokušala da nametne Americi“ i da su SAD, izabravši njega za predsednika, „izbegle zelenu prevaru, možda najveću prevaru u istoriji“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com