Tramp u Kataru otpočeo turneju po Aziji, u četvrtak sastanak sa Si Đinpingom

Američki predsednik Donald Tramp posetio je danas Katar na prvoj stanici velike azijske turneje koja će kulminirati sastankom sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u četvrtak.

Američki predsednik je rekao da se nada „veoma dobrom sastanku“ sa svojim kineskim kolegom i da očekuje da će Peking postići sporazum kako bi se izbegle dodatne carine od 100 odsto koje bi trebalo da stupe na snagu 1. novembra.

Na putu ka Maleziji, sastao se sa emirom i premijerom Katara u avionu „Air Force One“, odajući počast ulozi emirata u posredovanju u primirju između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamas u Pojasu Gaze na osnovu američkog plana za okončanje dvogodišnjeg rata.

„Ono što smo uradili je neverovatno, mir na Bliskom istoku, a oni su veliki faktor u tome“, rekao je Donald Tramp u prisustvu emira, šeika Tamima bin Hamada Al-Tanija i premijera šeika Mohameda bin Abdulrahmana Al-Tanija.

U međuvremenu, Tramp je rekao da je „otvoren“ za sastanak sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom tokom ove turneje, njegove prve u tom regionu od povratka na vlast u januaru. Obići će Maleziju, Japan i Južnu Koreju.

„Voleo bih, on zna da idemo“, rekao je novinarima koji su ga pitali o mogućnosti takvog sastanka tokom njegove posete korejskom poluostrvu. Poslednji put se sastao sa Kim Džong Unom 2019. godine.

U Kuala Lumpuru, američki predsednik će u nedelju učestvovati na samitu Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), koji je više puta ignorisao tokom svog prvog mandata.

Očekuje se da će zaključiti trgovinski sporazum sa Malezijom i, što je najvažnije, da će biti svedok potpisivanja mirovnog sporazuma između Tajlanda i Kambodže, koje su proglasile prekid vatre 29. jula, nakon intervencije Donalda Trampa.

Tamo će biti i brazilski predsednik Luis Inasijo Lula da Silva.

Američki predsednik će potom u ponedeljak otputovati u Japan, gde će se sledećeg dana sastati sa Sanae Takaiči, koja je ove nedelje postala prva žena na čelu japanske vlade.

Turneja će se završiti u Južnoj Koreji, gde se očekuje da će Donald Tramp prisustvovati samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) koji počinje u sredu, na čijim marginama će se u četvrtak u Gjongdžuu sastati sa Si Đinpingom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com