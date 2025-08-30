Tramp ukida više od 500 radnih mesta u Glasu Amerike i matičnoj agenciji

Američka agencija pod čijim okriljem je Glas Amerike i drugi međunarodni emiteri koje finansira vlada, ukida više od 500 radnih mesta, rekla je zvaničnica administracije predsednika Donalda Trampa.

Keri Lejk vršilac dužnosti generalne direktorke Američke agencije za globalne medije (USAGM), objavila je kasno sinoć najnoviju rundu ukidanja radnih mesta, dan pošto je savezni sudija sprečio da smeni Majkla Abramovica sa mesta direktora Glasa Amerike.

Američki okružni sudija Rojs Lambert je presudio da republikanska administracija nije pokazala kako ispunjava njegova naređenja da povrati operacije Glasa Amerike. On je u naređenju u petak dao administarciji „još jednu, poslednju šansu“ da pokaže da se uskladila s njegovim naredbama, pre nego što bude izložena optužbi za uvredu suda. Naredio je da Lejk mora da da izjavu advokatima zaposlenih u agenciji do 15. septembra.

Sudija je u četvrtak rekao da Ambramovic ne može biti smenjen bez odobrenja većine u okviru Međunarodne radiodifuzne savetodavne uprave, te da bi njegovo otpuštanje bilo očigledno protivno zakonu. Sudiju Lamberta imenovao je republikanski predsednik Ronald Regan.

Keri Lejk je preko društvenih mreža objavila da je njena agencija pokrenula postupak smanjenja radne snage i da je eliminisala 523 zaposlenih u punom radnom vremenu. Ona je rekla da će agencija nastaviti da ispunjava svoju misiju prema statutu posle ovog ukidanja radnih mesta i da će verovatno poboljšati rad.

„Radujem se donošenju dodatnih koraka narednih meseci da popravim vrlo ‘polomljenu’ agenciju i osiguram da se američki glas čuje u inostranstvu, na mestima gde je najvažnije“, napisala je ona.

Grupa zaposlenih u agenciji koji su podneli tužbe da zaustave ukidanje Glasa Amerike saopštila je da će njenim potezom njihove kolege imati 30 dana dok im ne budu ukinute plate i doprinosi.

Naveli su u saopštenju da smatraju nastavljene napade Lejk na njihovu agenciju gnusnim i da čekaju da vide da li će u iskazu advokatima reći da li njen plan da rasformira Glas Amerike napravljen u skladu sa rigoroznim procesom revizije koji zahteva Kongres, te da nisu videli nikakve dokaze da je tako postupano.

U junu je više od 600 zaposlenih u agenciji dobilo objave o otpuštanju. Abramovic je poslat na administrativni odmor zajedno sa gotovo svim zaposlenim u Glasu Amerike. Rečeno mu je da će njegovo otpuštanje stupiti na snagu 31. avgusta.

Američka administracija je saopštila u dopisu sudu u četvrtak, da namerava da pošalje obaveštenja o prekidu rada za 486 zaposlenih u Glasu Amerike i 46 zaposlenih u drugim agencijama ali da namerava da zadrži 158 zaposlenih u ageniciji za medije i 108 zaposlenih u Glasu Amerike.

U tom dopisu piše da globalna medijska agencija ima 137 aktivnih zaposlenih i 62 zaposlena na administrativnom odmoru dok Glas Amerike ima 86 aktivnih zaposlenih i 512 na administrativnom odmoru.

Pod upravom agencije su takođe i Radio Slobodna Evropa/Radio Liberti, Radio Slobodna Azija, Bliskoistočna radiodifuzna mreža i Radio Marti koji šalje vesti na španskom u Kubu. Te mreže koje zajedno stižu do oko 427 miliona ljudi, počele su rad u vreme Hladnog rata i deo su mreže organizacija koje finansira vlada sa ciljem da prošire američki uticaj i da se bore protiv autoritarizma.

