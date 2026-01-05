Tramp: Ukrajina nije ciljala Putinovu rezidenciju u napadu dronom

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su američki zvaničnici utvrdili da Ukrajina nije ciljala rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u napadu dronom prošle nedelje.

Tramp je rekao da se „nešto dogodilo u blizini“ Putinove rezidencije, ali da američki zvaničnici nisu otkrili da je ona bila ciljana.

„Ne verujem da se taj napad dogodio. Ne verujemo da se to dogodilo, sada kada smo mogli da proverimo“, rekao je Tramp sinoć novinarima u avionu na letu za Vašington.

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je prošle nedelje rekao da je Ukrajina lansirala niz dronova na Putinovu državnu rezidenciju u Novgorodskom regionu na severozapadu zemlje, koje su ruski odbrambeni sistemi uspeli da savladaju.

Lavrov je takođe kritikovao Kijev zbog pokretanja napada u trenutku intenzivnih pregovora o okončanju rata.

Dan pre toga, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je na Floridi sa Trampom o mirovnom planu od 20 tačaka američke administracije.

Zelenski je ubrzo demantovao tvrdnju Kremlja.

Evropski zvaničnici ranije su ocenili da je tvrdnja o napadu na Putinovu rezidencije samo pokušaj Moskve da sabotira mirovne napore.

Američki list Vol Strit Džurnal je objavio pri samom kraju prošle godine, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika SAD, da je Centralna obaveštajna agencija (CIA) utvrdila da nije bilo pokušaja napada na Putina

(Beta)

