Tramp večeras u Kongresu govori o stanju nacije

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) održaće svoj tradicionalni govor o stanju nacije večeras u Kongresu, u osetljivom trenutku svog predsedništva, obeleženom padom rejtinga, rastućom zabrinutošću zbog potencijalnog sukoba sa Iranom i visokim troškovima života, ocenila je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Govor u udarnom terminu večeras u 21.00 po vašingtonskom vremenu, biće drugi Trampov govor od povratka na vlast u januaru 2025.

Taj govor nudi Trampu priliku da ubedi birače da zadrže republikance na vlasti, koji kontrolišu oba doma Kongresa tesnom većinom, i to pred izbore zakazane krajem godine na polovini mandata američkog predsednika.

Obraćanje Trampa dolazi usred suprotstavljenih političkih interesa na domaćem i na međunarodnom nivou, sa značajnim previranjima poslednjih dana.

Među njima su odluka Vrhovnog suda SAD da poništi takozvane „recipročne“ carinske mere koje su u centru Trampove reforme trgovinske politike Vašingtona, kao i podaci koji pokazuju da je američka ekonomija doživela veće usporavanje u četvrtom kvartalu, dok se inflacija ubrzala.

Pored toga, operacije Ministarstva za unutrašnju bezbednost pr iaktično u zastoju zbog spora između republikanaca i demokrata u Kongresu oko agresivne antiimigracione strategije Trampove administracije, posle dve sporne smrtonosne pucnjave u Mineapolisu u kojima su učestvovali agenti federalne Službe za imigraciju i carine (ICE).

Tramp se takođe bori da prevaziđe skandal oko objavljivanja miliona dokumenata Ministarstva pravde vezanih za pokojnog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), sa kojim je bivši magnat nekretnina nekada održavao prijateljstvo.

Iako se otvoreno zalagao za Nobelovu nagradu za mir, hvaleći se svojim mirotvornim sposobnostima i osnivajući sopstveni Odbor za mir, šef Bele kuće ipak izgleda da se približava vojnom sukobu sa Iranom, preteći Teheranu napadom ako ne postigne dogovor sa Vašingtonom o svom nuklearnom programu.

Američki predsednik, koji je odlučio da rasporedi dodatne ratne brodove na Bliski istok, razmatra nekoliko opcija za Iran, uključujući promenu režima, prema rečima zvaničnika u američkoj administraciji.

Moguće je da će Tramp iskoristiti svoje obraćanje u Kongresu da se javno založi za vojnu intervenciju u Iranu.

Dva neimenovana zvaničnika Bele kuće rekla su da će se Tramp večeras hvaliti raznim mirovnim sporazumima za koje tvrdi da je posredovao, čak i dok rat u Ukrajini, za koji je američki predsednik ranije rekao da bi mogao da se okonča za samo 24 sata, ulazi u petu godinu.

Iako ankete pokazuju da većina Amerikanaca veruje da je Trampova administracija otišla predaleko u svojoj antiimigracionoj ofanzivi, republikanski predsednik će hvaliti svoje granične mere i svoj veliki program deportacije, dodala je agencija Rojters.

(Beta)

