Tramp: Veoma teške posledice ako Putin nastavi rat u Ukrajini

Predsednik SAD Donald Tramp je danas rekao će biti „veoma teških posledica“ ako ruski predsednik Vladimir Putin ne pristane da zaustavi rat u Ukrajini na njihovom sastanku u petak na Aljasci, ali nije rekao kakve bi mogle biti te posledice.

Trampov je to rekao posle sastanka onlajn sa evropskim liderima, uključujući ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je na sastanku rekao da Putin „blefira“ pred sastanak s Trampom time što nagoveštava da navodno traga za mirom, dok u stvari „pokušava da izvrši pritisak… na svim sektore ukrajinskog fronta“ u pokušaju da pokaže da je Rusija „sposobna da okupira celu Ukrajinu“.

Nemački kancelar Fridrih Merc je rekao da su evropski lideri imali „konstruktivan i dobar“ razgovor sa Trampom.

Predsednik Francuske Emanuel Makron je rekao da je Tramp bio „veoma jasan“ na tom sastanku o tome da želi da postigne prekid vatre u Ukrajini.

Tramp je rekao da je njegov razgovor sa ukrajinskim predsednikom i evropskim liderima bio „veoma prijateljski“ i ocenio ga „desetkom“.

Rekao je da se s Putinom sastaje „u četiri oka“ pre bilo kakvih razgovora u kojima bi učestvovao i Zelenski.

Evropski lideri su organizovali današnji onlajn sastanak da Tramp mogao da razgovara sa Zelenskim. Ali Tramp potom odgovorio na pitanja o tome da li je insistirao da njegov sastanak s Putinom bude bez Zelenskog.

(Beta)

