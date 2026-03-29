Tramp vojskom preti Kubi, ona nudi odštetu nacionalizovanim američkim firmama

Predsednik SAD Donald Tramp je ukazao na snagu američke vojske i upozorio da je "Kuba sledeća", dok su vlasti u Havani ponudile da daju odštetu za američke kompanije na Kubi nacionalizovane posle revolucije 1959.

To javljaju mediji u EU i ukazuju na to da ponuda vlasti u Havani za odštetu izgleda potpuno neverovatna i cilja na makar privremeno smirivanje opasnosti američke intervencije, jer u državnoj blagajni Kube novca nema, kako navodi francuski ekonomski dnevnik „Lezeko“ (Les Echos).

Procenjuje se da je svota od devet milijardi dolara minimalna za namirivanje nacionalizovane imovine firmi, među kojima su i Ekson Mobajl (Exxon Mobil), Ševron(Chevron), hoteli Hilton, Ej-Ti end Ti (AT&T), proizvođač ruma Bakardi (Bacardi).

Zapadnoevropski mediji napominju da je, u situaciji kad je zbog američkih sankcija i lošeg upravljanja privredom kubansko stanovništvo teško pogođeno nestašicom struje, hrane i lekova, kubanski predsednik Migel Dijas-Kanel (Miguel Diaz-Canel) obelodanio da su vlasti u Havani spremne da pregovaraju s Vašingtonom.

Zvaničnici u Havani su prvi put rekli da su spremni i za američke investicije u kubanske firme.

Ipak, predsednik Dijas-Kanel je ukazao da pregovori s Vašingtonom ne mogu značiti i promenu komunističkog jednopartijskog političkog poretka.

Američki državni sekretar Marko Rubio je na to uzvratio porukom da ekonomske promene moraju uslediti uz promenu političkog sistema i upravljanja zemljom. „Ko je lud da uloži milijarde dolara u zemlju kojom vladaju nesposobne komunističke vlasti?“, pitao je Rubio.

Mogući finansijeri, posebno kubanskog porekla na Floridi, kažu da kapital može na Kubu samo ako za to bude zakonskih garancija i ako se uspostavi nov politički sistem.

Rubio, sin kubanskih doseljenika u SAD, ocenio je da „kubanska privreda mora da se korenito menja, a to je nemoguće ako se ne promeni sistem vlasti… moraju se promeniti oni koji rukovode i model ekonomije, jer sadašnji ne funkcioniše“.

Italijanski list „Korijere dela sera“ skreće pažnju na to da predsednik SAD Tramp nije precizirao šta misli pod tim da je „Kuba sledeća“.

Tramp je na skupu poslodavaca i finansijera, koji je u Majamiju organizovala Saudijska Arabija, rekao: „Stvorio sam ovu našu veliku vojsku, rekao sam i da nikad ne treba da je upotrebite, ali je ponekad to potrebno… a Kuba će, pored ostalog, biti sledeća“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com