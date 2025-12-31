Tramp za sada odustao od raspoređivanja Nacionalne garde u Čikagu, Los Anđelesu i Portlandu

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je da za sada odustaje od raspoređivanja Nacionalne garde u Čikagu, Los Anđelesu i Portlandu.

Tramp je u danas na društvenim mrežama rekao da za sada povlači trupe Nacionalne garde.

„Vratićemo se, možda u mnogo drugačijem i jačem obliku, kada kriminal ponovo počne da raste – Samo je pitanje vremena!“, napisao je Tramp.

Garda je već napustila Los Anđeles, nakon što ju je Tramp ranije ove godine rasporedio kao deo šire akcije protiv kriminala i imigracije.

Trupe su bile poslate u Čikago i Portland, ali nisu bile na ulicama dok su pravni procesi bili u toku.

Trampov pritisak da se snage rasporede u gradovima koje predvode demokrate naišao je na brojne pravne prepreke.

Vrhovni sud SAD je u decembru odbio da dozvoli Trampovoj administraciji da rasporedi trupe Nacionalne garde u oblasti Čikaga.

Naredba nije bila konačna presuda, ali je bila značajan i redak potez tog suda protiv američkog predsednika.

U Vašingtonu, generalni tužilac okruga Kolumbija Brajan Švalb (Brian Schwalb) pokrenuo je postupak da se zaustavi raspoređivanje više od 2.000 gardista.

U državi Oregon, savezni sudija je trajno blokirao raspoređivanje trupa Nacionalne garde.

Trupe Nacionalne garde Kalifornije su do 15. decembra, nakon sudske presude već bile napustile ulice Los Anđelesa.

Međutim, apelacioni sud je obustavio poseban deo naredbe koji je zahtevao da se kontrola nad Gardom vrati guverneru države Gevinu Njusomu.

U sudskom podnesku, Trampova administracija je juče saopštila da više ne traži obustavu.

To otvara put da se Nacionalna garda Kalifornije u potpunosti vrati pod kontrolu države Kalifornije, nakon što je Tramp u junu nadležnost nad Nacionalnom gardom prebacio na savezni nivo.

