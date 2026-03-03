Tramp zapretio da će ukinuti trgovinske odnose sa Španijom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) zapretio je danas da će prekinuti svu trgovinu sa Španijom zbog, kako tvrdi, nedostatka podrške te zemlje Vašingtonu tokom napada na Iran i otpora povećanju svojih izdataka za NATO.

„Prekinućemo svu trgovinu sa Španijom. Ne želimo da imamo ništa sa Španijom“, rekao je Tramp novinarima tokom sastanka u Beloj Kući sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Tramp se takođe ponovo žalio na odluku Španije da odustane od cilja NATO da se državni izdaci za vojsku povećaju na pet odsto.

„Španija je jedina zemlja u NATO koja ne bi pristala da poveća učešće NATO do pet odsto. Ne mislim da su pristali da povećaju bilo šta. Želeli su da to ostane na dva odsto, a ne plaćaju ta dva odsto“, rekao je Tramp.

Kabinet premijera Španije Pedra Sančesa odbranio se od Trampovih tvrdnji saopštenjem da je Španija „ključna članica NATO, da ispunjava svoje obaveze i daje značajan doprinos odbrani evropske teritorije“.

Sančes je kritikovao napade SAD i Izraela na Iran, nazivajući ih „neopravdanom i opasnom“ vojnom intervencijom.

Njegova vlada je zahtevala hitnu deeskalaciju i dijalog, a takođe je osudila iranske napade širom Bliskog istoka.

Ministar spoljnih poslova Španije Hose Manuel Albares juče je izjavio da njegova zemlja neće dozvoliti SAD da koriste baze na jugu Španije ni u kakvim napadima koji nisu obuhvaćeni poveljom Ujedinjenih nacija (UN).

Albares je napomenuo da vojne baze kojima Španija zajedno upravlja sa SAD nisu korišćene u napadu na Iran tokom vikenda.

„Ako američka administracija želi da preispita trgovinski sporazum, to mora učiniti poštujući autonomiju privatnih kompanija, međunarodno pravo i bilateralne sporazume između Evropske unije i Sjedinjenih Država“, rekao je danas Sančesov portparol.

(Beta)

