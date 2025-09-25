Tramp zatražio od Erdogana da prestane da kupuje rusku naftu

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) danas je zatražio od svog turskog kolege Redžepa Tajipa Erdogana da prestane da kupuje rusku naftu, dok ga je primao u Beloj kući.

„Želeo bih da prestane da kupuje naftu od Rusije“, rekao je američki predsednik, sedeći sa svojim gostom u Ovalnom kabinetu.

Tramp je rekao da je spreman da ukine američke sankcije protiv turskog odbrambenog sektora „gotovo odmah“.

SAD su 2020. godine uvele sankcije Turskoj, uprkos tome što je njihov saveznik u NATO-u, zbog kupovine ruskog sistema protivvazdušne odbrane S-400.

To je Erdoganovo prvo putovanje u Belu kuću od 2019. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com