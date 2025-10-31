Tramp zatražio ukidanje kvalifikovane većine u Senatu zbog savezne vlade, republikanci ga odbili

Predsednik SAD Donald Tramp zatražio je večeras od svojih republikanaca u Kongresu da ukinu pravilo filibastera prilikom glasanja o finansiranju savezne vlade, ne bi li se na taj način prevazišao otpor opozicionih demokrata i prekinula blokada njenog rada, ali su republikanci odmah odbacili tu inicijativu.

Filibaster se koristi u Senatu, gornjem domu američkog Kongresa, kao sredstvo kontrole opozicije nad vlašću za određena važna pitanja. On podrazumeva kvalifikovanu većinu od 60 prema 40 senatora kako bi se neki zakon usvojio.

I republikanci i demokrate se dugo opiru uklanjanju tog pravila, a republikanci trenutno drže 53 senatorska mesta.

Demokrate, koji imaju 47 mesta, uspešno odolevaju nastojanjima republikanaca da proguraju budžet čijim bi se usvajanjem duplirale premije za zdravstveno osiguranje. Zbog njihovog protivljanja, savezna vlada ne može da se finansira i ne radi.

Tramp je preko društvenih mreža poručio danas republikancima, i to velikim slovima: „Izbor je jasan: inicirajte nuklearnu opciju, otarasite se filibastera“.

Republikanski liceri odgovorili su brzo i nedvosmisleno da to ne žele. Lider senatske republikanske većine Džon Tjun i ranije je govorio da ne razmatra ukidanje filibastera uz obrazloženje da je taj institut vitalan za zaustavljanje demokrata onda kada oni imaju senatsku većinu.

Tjunov portparol Rajan Vrase rekao je da se Tjunov „stav o važnosti zakonodavnog filibastera nije promenio“.

Tom stavu pridružili su se i drugorangirani republikanski senator Džon Baraso iz Vajominga, bivši republikanski lider u Senatu Mič Mekonel, ali i lider republikanaca u Predsedničkom domu Kongresa Majk Džonson.

Prema njegovim rečima, Trampov zahtev je odraz „predsednikove ljutnje zbog ove situacije“.

(Beta)

