Tramp: Želeo bih da vidim prekid vatre u Ukrajini, moguć dobar dogovor sa Putinom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da će nakon sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom utvrditi da li je moguć sporazum o prekidu rata u Ukrajini, kao i da bi voleo da vidi njegovo okončanje.

„Na kraju tog sastanka, verovatno u prva dva minuta, znaću tačno da li se može postići dogovor ili ne“, rekao je Tramp na konferenciji za novinare u Beloj kući.

On je dodao da bi sa Putinom, sa kojim treba da se sastane u američkoj saveznoj državi Aljaska u petak, 15. avgusta, mogao da postigne dobar dogovor.

Evropski zvaničnici smatraju da bi Trampov i Putinov sporazum favorizovao Rusiju, bez dovoljnog doprinosa Ukrajine, a Tramp je, tokom rata koji traje od 2022. godine, naizmenično osuđivao lidere obe zemlje.

Tramp je rekao da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski prisustvovao velikom broju sastanaka na kojima nije uspeo da zaustavi rat sa Rusijom.

On je dodao da će sledeći sastanak, nakon susreta sa Putinom u petak, biti i sa Zelenskim, koji nije pozvan na ovonedeljni samit na Aljasci.

Tramp je rekao da će pozvati Zelenskog i evropske lidere nakon razgovora sa Putinom da bi im „rekao kakav je to dogovor“.

„Neću praviti dogovor. Nije na meni da pravim dogovor“, naveo je on.

Tramp je dodao da poštuje što Putin dolazi u SAD i rekao da bi voleo da vidi prekid vatre u Ukrajini.

„Voleo bih da vidim prekid vatre. Voleo bih da vidim najbolji dogovor koji se može postići za obe strane“, rekao je on.

Tramp je pretio Moskvi dodatnim sankcijama ukoliko ne napreduje u postizanju primirja, ali i dodao da bi, ukoliko sastanak bude uspešan, SAD i Rusija mogle da normalizuju trgovinske odnose.

Očekuje se da će Putin na sastanku zahtevati da zadrži svu teritoriju koju ruska vojska trenutno okupira u Ukrajini, dok Zelenski insistira da neće pristati na bilo kakvu formalnu rusku aneksiju ukrajinske teritorije.

(Beta)

