Trampov Odbor za mir sastaće se 19. februara u Vašingtonu

Lideri koji su pristali da se pridruže Odboru za mir američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) sastaće se 19. februara u Vašingtonu, izjavio je neimenovani visoki američki zvaničnik, potvrđujući izveštaj sajta Aksios (Axios).

Mađarski premijer Viktor Orban potvrdio je u subotu, na predizbornom skupu, da će prisustvovati sastanku koji će, prema Aksiosu, takođe poslužiti i za prikupljanje sredstava za obnovu Pojasa Gaze, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Odbor za mir je prvobitno trebalo da nadgleda sprovođenje mirovnog sporazuma u Pojasu Gaze, ali je prilikom njegovog pokretanja u januaru, Tramp nastojao da ga proširi na druge sukobe širom sveta, pod svojim isključivim vođstvom.

Zemlje članice Odbora bi morale da plate naknadu za učešće od milijardu dolara, da bi dobile stalno članstvo u njemu.

Mnoge zemlje pozvane da se pridruže ovom telu, uključujući većinu evropskih saveznika Vašingtona, koje oklevaju da prihvate ovu inicijativu. Odboru za mir su se između ostalih pridružili Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati i Egipat.

(Beta)

