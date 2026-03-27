Trampov potpis biće na papirnim novčanicama, a lik na zlatnicima

Prvi put dok je neki od predsednika SAD još na dužnosti, Ministarstvo finansija priprema da potpis Donalda Trampa bude na svim papirnim novčanicama koje se štampaju.

To je najnoviji slučaj u kampanji Trampa koji svoje ime i lik stavlja u zvaničnu upotrebu pošto je, između ostalog, promenio nazive Američkog instituta za mir, Kenedijevog centra za izvođačke umetnosti, nove klase ratnih brodova.

Trampov lik biće na metalnom novcu: Savezna komisija za umetnost je ovog meseca odobrila dizajn 24-karatnog zlatnika s likom Tramp povodom proslave 250. godišnjice SAD 4. jula.

Ministar finansija Pol Besent čiji će potpis biti na tom novčiću, rekao je u saopštenju da „nema moćnijeg načina da se oda priznanje istorijskim dostignućima naše velike zemlje“.

Upravitelj Trezora SAD Brendon Bič je rekao u saopštenju da je Trampov potpis na novčanicama „ne samo prikladan nego i vrlo zaslužen“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com