Trampov pritisak da se okonča rat u Ukrajini budi strah od lošeg sporazuma za Evropu

Kako god da se ostvari najnoviji pritisak američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) da se okonča rat u Ukrajini, Evropa se plaši mogućnosti sporazuma, koji neće kazniti ili oslabiti Rusiju kako su se njeni lideri nadali, dovodeći bezbednost kontinenta u veću opasnost, objavila je danas britanska agencija Rojters na svom sajtu.

Evropa će možda morati da prihvati rastuće ekonomsko partnerstvo između Vašingtona, svog tradicionalnog zaštitnika u NATO savezu, i Moskve, za koju većina evropskih vlada, i sam NATO, navode da je najveća pretnja evropskoj bezbednosti.

Iako su Ukrajinci i drugi Evropljani uspeli da se suprotstave delovima američkog plana od 28 tačaka za okončanje borbi koji je viđen kao izrazito proruski, svaki sporazum će verovatno i dalje nositi velike rizike za kontinent.

Ipak, sposobnost Evrope da utiče na sporazum je ograničena, ne samo zato što joj nedostaje čvrsta moć da diktira uslove. Evropa nije imala predstavnike na razgovorima između američkih i ukrajinskih zvaničnika u Floridi tokom vikenda i samo će iz daljine posmatrati kada američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) bude bio u poseti ruskom predsednik Vladimiru Putinu tokom dana.

„Stičem utisak da se polako stiče svest da će u nekom trenutku doći do lošeg dogovora“, rekao je Luk van Midelar (Luuk van Middelaar), osnivač i direktor tink-tenka Briselskog instituta za geopolitiku.

„Tramp očigledno želi dogovor. Ono što je veoma neprijatno za Evropljane jeste to što on želi dogovor prema logici velikih sila: ‘Mi smo SAD, oni su Rusija, mi smo velike sile'“, ocenio je on.

Šef američke diplomatije Marko Rubio (Marco) rekao je da će Evropljani biti uključeni u razgovore o ulozi NATO-a i Evropske unije u bilo kakvom mirovnom rešenju.

Evropske diplomatije smatraju da bi skoro svaki aspekt dogovora uticao na Evropu – od potencijalnih teritorijalnih ustupaka Ukrajine do američko-ruske ekonomske saradnje.

Evropski zvaničnici rekli su da ne vide znake da Putin želi da okonča invaziju na Ukrajinu. Ali ako to učini, brinu se da bi svaki sporazum koji ne poštuje teritorijalni integritet Ukrajine mogao da ohrabri Rusiju da ponovo napadne van njenih granica.

Ipak, sada se čini verovatnim da bi svaki mirovni sporazum omogućio Moskvi da bar zadrži kontrolu nad ukrajinskom zemljom koju je zauzela silom, bez obzira na to da li su granice formalno promenjene ili ne.

Trampova administracija takođe nije odmah odbacila ruske pretenzije na ostatak regiona Donbasa koji Moskva nije uspela da osvoji posle gotovo četiri godine rata.

Štaviše, Tramp i drugi američki zvaničnici su jasno stavili do znanja da vide velike mogućnosti za poslovne dogovore sa Moskvom kada se rat završi.

Evropski zvaničnici se plaše da će okončanje izolacije Rusije od zapadne ekonomije dati Moskvi milijarde dolara za rekonstrukciju njene vojske.

(Beta)

