Trampova administracija negira pokušaj prikrivanja slučaja Epstajn

Ministarstvo pravde SAD je danas negiralo da je administracija predsednika Donalda Trampa (Trump) cenzurisala informacija u kontroverznom slučaju pokojnog seksualnog prestupnika i podvodača maloletnica Džfrija Epstina, dok jača kritika zbog objavljivanja značajno redigovanih istražnih dokumenata.

„Ne prepravljamo informacije o predsedniku Trampu“ iz dosijea koji su objavljeni ili tek treba da budu objavljeni, izjavio je zamenik državnog tužioca Tod Blanš (Todd Blanche) u intervjuu za američku televizijsku mrežu En Bi Si (NBC).

Blanš, bivši Trampov lični advokat, odgovarao je na kritike i demokrata i republikanaca, poslanika u Kongresu SAD, kao i žrtava Epstina, njujorškog finansijera i čoveka iz visokog društva koji je čekajući suđenje pod sumnjvim okolnostima umro u zatvoru 2019. godine.

Posle višemesečnog odlaganja, Ministarstvo pravde je u petak počelo da objavljuje hiljade fotografija, video-snimaka i dokumenata o čoveku optuženom za seksualno iskorišćavanje više od hiljadu mladih žena, nekih maloletnih, i poznatom po druženju sa čuvenim ličnostima, uključujući sadašnjeg predsednika i njegovog dalekog demokratskog prethodnika Bila Klintona (Bill Clinton).

Međutim, ceo fajl nije objavljen tog dana, kako je propisano zakonom koji je podstakao ovaj napor za transparentnost, a mnogi fajlovi su bili znatno redigovani, poput jednog dokumenta od 119 stranica na kojim je potpuno zacrnjen sav tekst – od početka do kraja.

Nekoliko objavljenih fotografija je uklonjeno naknadno, u subotu, što je izazvalo negodovanje opozicije.

Jedna od slika uklonjenih sa veb stranice Ministarstva pravde prikazuje niz poređanih fotografija, uključujući bar jednu s Trampom.

Kada je upitan o toj slici, Blanš je tvrdio da nisu uklonjene radi zaštite predsednika, već radi zaštite identiteta žena na fotografijama.

Ipak, poslanik Demokrata Džejmi Raskin (Jamie) je danas rekao za američku televizijsku mrežu Si En En (CNN) da je „sve to prikrivanje stvari koje Donald Tramp ne želi da objavi“.

Tramp se od početka objavljivanja slika nije oglašavao o tome.

Nekada blizak Džefriju Epstinu, sa kojim se kretao u istim krugovima, Tramp je uvek negirao bilo kakvo saznanje o njegovom kriminalnom ponašanju i tvrdi da je sve veze s njim prekinuo pre nego što su vlasti pokrenule istragu.

Iako je tokom svoje kampanje 2024. godine Tramp rekao da podržava objavljivanje dokumenata koje poseduje država, kasnije je dugo oklevao, nazivajući aferu „instrumentom“ koji opozicione Demokrate koriste potiv njega.

Popustio je pod pritiskom Kongresa SAD i u novembru potpisao zakon kojim se njegovoj vladi nameće da u tom slučaju postupi transparentno.

„Svaki dokaz ili indicija da sve nije otkriveno, nastaviće da proganja Trampovu administraciju“, rekao je i senator vladajućih Republikanaca Rend Pol (Rand Paul) za ABC, dok je poslanik iste stranke Tomas Masi (Thomas Massie), veoma aktivan u vezi s aferom Epstin, izrazio žaljenje zbog neobjavljivanja ključnih dokumenata iz sudske istrage.

To je „šamar žrtvama koje žele da znaju koji bogati i moćni ljudi su u srcu optužbi za seksualnu eksploataciju dok su posećivali Epstina i ko je prikrivao“ te zločine, rekao je Masi, jedan od poslanika koji su izdejstvovali zakona kojim je država primorana da objavi te informacije.

Otkrivena 2019. godine, afera Epstin zahvatila je mnogobrojne američke i međunarodne ličnosti, uključujući Endrua (Andrew), brata britanskog kralja Čarlsa III (Charles) koga je optužila jedna od žrtava seksualne eksploatacije, mada on tvrdi da je nevin.

Smrt Epstina, Njujorčanina u zatvoru te godine, samoubistvo – po vlastima, podstakla je bezbrojne teorije zavere koje tvrde da je ubijen kako bi se sprečilo da na suđenju progovori o umešanosti elite.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com