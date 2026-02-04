Trampova administracija povlači 700 ICE agenata iz Minesote

Američka administracija će smanjiti broj agenata federalne službe za sprovođenje imigracionih zakona (ICE) raspoređenih u Minesoti za 700, saopštio je danas prvi čovek federalnih graničnih snaga SAD Tom Homan, poznat kao "Car granica".

Homan je na konferenciji za novinare rekao da delimično smanjuje ovo raspoređivanje, jer je primetio saradnju lokalnih vlasti koje upravljaju zatvorima.

Homan je dodao da će oko 2.000 agenata ostati u toj državi.

U petak je hiljade ljudi demonstriralo ulicama Mineapolisa u Minesoti, zahtevajući povlačenje ICE agenata, posle smrti dva civila koje su u januaru ubili federalni agenti.

„Želim da budem jasan: predsednik (SAD Donald) Tramp u potpunosti namerava da sprovede masovne deportacije tokom svog mandata, a mere kontrole imigracije će se nastavljati svakog dana širom zemlje“, rekao je Homan.

Prema njegovim rečima, Tramp je to obećao, a taj kurs nije promenjen.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com