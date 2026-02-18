Trampova administracija sve bliža odluci o velikom ratu sa Iranom, Tramp gubi strpljenje

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa sve je bliža odluci da počne veliki rat sa Iranom, navodi američki medij Aksios, na osnovu izjava više neimenovanih zvaničnika.

Iako neki Aksiosovi izvori smatraju da je SAD potrebno više vremena za vojnu akciju, jedan Trampov savetnik, koji je želeo da ostane anoniman, izjavio je američkom mediju da Tramp gubi strpljenje.

„Šefu postaje dosta svega. Neki u njegovom okruženju mu savetuju da ne ulazi u rat sa Iranom, ali mislim da je verovatnoća za udar u narednih nekoliko nedelja 90 odsto“, rekao je neimenovani savetnik.

Dva anonimna izraelska zvaničnika su rekla Aksiosu da se vlada Izraela, koja forsira promenu režima u Iranu, priprema za scenario da rat počne u roku od nekoliko dana.

Aksios navodi da je Tramp početkom januara, kada je počela represija iranskih vlasti nad demonstrantima u kojoj su poginule hiljade ljudi, bio blizu odluke da naredi napad, ali je pogodan trenutak za to prošao, pa je administracija prešla na pristup na dva koloseka, koji čine pregovori o nuklearnom programu Irana uporedo sa gomilanjem vojske na Bliskom istoku.

SAD su od početka januara blizu Irana rasporedile veliki broj ratnih brodova.

Među njima su dva nosača aviona, uključujući nosač „Abraham Linkoln“, više od deset ratnih brodova, stotine borbenih aviona i više sistema protivvazdušne odbrane.

Američki list Njujork tajms prošle sedmice je pisao da je posada nosača aviona „Džerald Ford“ dobila naređenje da nosač i brodovi koji ga prate odu sa Kariba ka Bliskom istoku.

Prema četiri američka zvaničnika koja su želela da ostanu anonimna, povratak „Forda“ u matičnu luku ne očekuje se pre kraja aprila ili početka maja.

Aksios navodi da su američki avioni za vojni transport obavili više od 150 letova ka bazama SAD na Bliskom istoku, noseći oružje i municiju.

U protekla 24 sata, ka regiji je krenulo još 50 američkih borbenih aviona, tipa F-35, F-22 i F-16.

Aksiosovi izvori ocenjuju da bi potencijalni rat SAD i Irana trajao više nedelja.

Jedan od izvora tog američkog medija smatra da bi SAD vojnu operaciju verovatno vodile sa Izraelom, i da bi ona bila veća od one koju je 12 dana prošlog juna pokrenuo Izrael, uz podršku SAD.

Delegacija SAD, predvođena Trampovim izaslanikom Stivenom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom, juče je u Ženevi održala drugu rundu pregovora sa Iranom, čiju delegaciju je predvodio ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

Aksios navodi da američki zvaničnici nisu optimistični u pogledu dogovora, iako su obe strane javno rekle da je u razgovorima „postignut napredak“.

Potpredsednik SAD Džejms Dejvid Vens je za američku televiziju Foks njuz rekao da je u nekim aspektima pregovora bilo „veoma jasno“ da Iran „još uvek nije spreman“ da stvarno prizna neke granice koje je postavio Tramp, i da bi on, iako želi dogovor, mogao da utvrdi da su diplomatski napori „došli do svog prirodnog kraja“.

(Beta)

