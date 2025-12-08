Trampova bivša advokatica prinuđena na ostavku na mesto tužiteljke

Bivša lična advokatica predsednika SAD Donalda Trampa Alina Haba je danas objavila ostavku na mesto savezne tužiteljke u američkoj državi Nju Džersi jer je Savezni apelacioni sud presudio da je ona nezakonito bila na toj dužnosti.

Haba je rekla da će ubuduće biti viša savetnica ministarke prvosuđa SAD Pem Bondi.

Haba (41) je ranije, kao advokatica u maloj pravnoj firmi u Nju Džersiju, bila među najistaknutijim Trampovim pravnim zastupnicima tokom četiri godine dok on nije bio na vlasti. Zastupala ga je na suđenjima i na televiziji govorila kao njegova pravna predstavnica.

Imenovana je u martu kao privremena vršiteljka dužnosti tužioca i kada joj je mandat istekao u julu, panel saveznih sudija je jednu od njenih podređenih postavio na to mesto, ali je ministarka Bondi smenila tu zamenu uz tvrdnju da su Habu sklonile „politički motivisane sudije“.

Potom je sudija nižeg suda ukazao da Haba nezakonito obavlja funkciju tužiteljke što je pokrenulo višemesečnu pravosudnu borbu i izazvalo konfuziju i kašnjenje u radu saveznog pravosuđa države Nju Džersi i najzad je ovog meseca Savezni apelacioni sud pravosnažno ocenio da Haba ne zaslužuje mesto tužiteljke.

Zasad nije jasno da li ta odluka može uticati na druge američke pravosudne zvaničnike Trampove vlasti čija imenovanja su takođe osporena.

(Beta)

