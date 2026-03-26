Transparentnost: SNS uložila 35 miliona dinara za kampanju za izbore, ostale stranke do milion

Preliminarni izveštaji o troškovima predizborne kampanje za lokalne izbore koji se održavaju u 10 mesta u nedelju, 29. marta, pokazuju da je vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) sa svog stalnog računa prenela ukupno 35,2 miliona dinara na račune za kampanju u pojedinim opštinama, dok su ostale stranke to uglavnom činile u iznosima do milion dinara.

Preliminarni izveštaji koje stranke moraju da podnose 15 dana pred izbore, kako je prenela Transparentnost u saopštenju, pokazali su da je SNS do 13. marta uplatila 11,8 miliona dinara avans za oglašavanje na Radio-televiziji Srbije (RTS).

„Vladajuća SNS je prikazala troškove javnih okupljanja i to u izveštajima za Aranđelovac i Kulu, ali se oni odnose isključivo za tehničku pripremu tih skupova. Troškove javnih okupljanja prijavile su i lokalne grupe građana iz Knjaževca i Lučana“, piše u saopštenju.

Glavni deo troškova izborne kampanje, uključujući i oglašavanje vladajuće koalicije koje se tiče svih deset opština na nacionalnim TV stanicama, kao i predizborni skup u Beogradskoj areni 21. marta, nastao je u periodu koji preliminarni izveštaji ne pokrivaju (od 14. marta), a da li će i u kojoj meri ti troškovi biti prijavljeni, TS navodi da će biti poznato tek mesec dana nakon proglašenja izbornih rezultata.

Transparentnost Srbija je navela da sa svojih računa, u znatno manjoj meri finansiraju i Socijaldemokratska partija Srbije (milion dinara), kao i nekoliko opozicionih lista (449 miliona dinara).

„Grupe građana iz Lučana, Knjaževca, Kladova, Bora, su prijavile prihode od priloga fizičkih lica (ukupne vrednosti između 100.000 i milion dinara), a to je u jednom slučaju učinila i Zdrava Srbija. Na osnovu toga bi se moglo zaključiti da će najveći deo troškova kampanje biti plaćen iz budžeta“, piše u saopštenju.

Novac koji tih 10 opština raspodeljuje učesnicima izbora za izbornu kampanju, kako navodi TS, iznosiće ukupno 10,75 miliona dinara, ali dodaje da je već sada izvesno da znatno veći deo prihoda potiče iz republičkog budžeta, koje parlamentarne stranke dobijaju za finansiranje svog redovnog rada.

Transparentnost je ocenila da su budžeti Srbije i opština i pored toga opterećeni brojnim drugim troškovima, koji uključuju predizborna asfaltiranja, angažovanje javnih preduzeća, kao i „veoma intenzivnu kampanju javnih funkcionera, koji su u ovom periodu organizovali na stotine poseta predizbornim opštinama, navodno obavljajući svoje redovne poslove“.

„I pored brojnih javno iznetih tvrdnji, javna tužilaštva se do sada nisu oglašavala o tvrdnjama da su zaposleni u opštinskim upravama, javnim preduzećima i ustanovama iz drugih gradova u predizbornom periodu bili angažovani kako bi učestvovali u kampanji“, piše u saopštenju.

TS je navela da su si podnosioci lista za odbornike u 10 opština u kojima se održavaju izbori imali obavezu da podnesu preliminarne izveštaje o troškovima kampanje do 20. marta, ali da je od ukupno 49 podnosioca, prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije, to učinilo 26.

Šest izveštaja, kako su dodali, ne sadrži bilo kakve podatke o troškovima, ni za overu potpisa, dok su u ostalima uglavnom prikazani sitniji troškovi za nabavku promotivnog materijala.

Navodi se i da je od deset lokalnih samouprava u kojima se u nedelju održavaju redovni izbori, samo opština Knjaževac „jasno naznačila“ koliko će izdvojiti za finansiranje izborne kampanje, dok je Sevojno jedina opština koja je obračunala ukupna izdvajanja za finansiranje stranaka tokom budžetske godine u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti.

Vlasti u Kuli, Aranđelovcu, Boru i Bajinoj Bašti su, po navodima TS, „zaboravili“ da će 2026. imati redovne izbore kada su donosili budžete za ovu godinu.

„Još drastičniji je slučaj Kladova, gde je nakon raspisivanja izbora 5. marta rađen rebalans budžeta, ali ipak nisu predviđeni obavezni zakonski troškovi za finansiranje kampanje i sprovođenje izbora. U Smederevskoj Palanci, Majdanpeku i Lučanima su sredstva za finansiranje kampanje predviđena, ali u nedovoljnom iznosu. Nedostajuća sredstva će zato morati da se isplate iz budžetske rezerve“, stoji u analizi TS.

Dodaje se da se svi slučajevi u kojima je Agencija za sprečavanje korupcije donela odluke po prijavama Transparentnosti Srbija, odnose na kršenje Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, „pri čemu je u nekim slučajevima Agencija bila na stanovištu da Srpska napredna stranka nije povredila zakon, dok je u drugim smatrala da jeste“.

„Među prijavama za koje još uvek nemamo informaciju da li su rešene nalaze se i one koje se odnose na nezakonito postupanje lokalnih i republičkih javnih funkcionera u kampanji, uključujući i slučajeve protivzakonite promocije liste vladajuće koalicije na zvaničnim sajtovima i nalozima na društvenim mrežama opština i republičkih organa“, saopštila je TS.

Po navodima te nevladine organizacije, Agencija za sprečavanje korupcije je takođe utvrdila da je suprotno zakonu pružanje besplatnih pravnih i zdravstvenih saveta građanima u prostorijama političke stranke, kao i stranačko darivanje sportske opreme lokalnom fudbalskom klubu.

„U slučajevima gde je utvrđena povreda zakona, Agencija je izrekla meru upozorenja i obavezu da se sporni sadržaj ukloni sa interneta. Međutim, imajući u vidu da jer reč o vidu kršenja zakona koji se ponavlja na svakim izborima, i da je tokom ove izborne kampanje praktikovan gotovo svakodnevno, očigledno je da ovakva mera nije dovoljna da obezbedi poštovanje pravila“, ocenjuje se u analizi Transparentnosti Srbija.

(Beta)

