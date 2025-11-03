Transparentnost Srbija: Poseban zakon će, osim Generalštaba, urušiti i pravni sistem

Predlog posebnog zakona za realizaciju projekta revitalizacije zgrada na parcelama bivšeg Generalštaba u Beogradu, koji će Skupština ekspresno staviti na dnevni red, predstavlja kombinaciju dva najopasnija oblika korupcije – ozakonjenje kršenja zakona i prilagođavanje opštih pravila skrivenim interesima u jednom konkretnom slučaju, saopštila je danas Transparentnost Srbija (TS).

„Kada se u istrazi javila osnovana sumnja da su članovi Vlade Srbije i drugi, po nalozima iz Vlade, kršili pravila i činili krivična dela da bi se realizovao projekat, dogovoren mimo svih zakona, priskočili su u pomoć poslanici i predložili ‘poseban’ zakon“ koji će pravila prilagoditi tim dogovorima“, navela je TS.

Dodala je da je, pošto zakon nije formalno predložila Vlada, već direktno poslanici, izbegnuto sprovođenje javne rasprave, koja je obavezna kada zakon priprema ministarstvo, kao i traženje mišljenja o rizicima od korupcije, koje je obavezno za zakone iz ove oblasti.

„Od svega onoga što u ovom ‘Zakonu’ piše, važnija je informacija koja u njemu upadljivo nedostaje: koji je to projekat i kako je bez njegovog pominjanja već utvrđeno da će biti izgrađeni objekti od 30.000 kvadratnih metara, da je reč o projektu od značaja za Republiku Srbiju, po kom osnovu je izrađen i po kom pravnom osnovu je buduća izgradnja dogovorena ili će biti ugovorena“, navela je TS.

Ovaj „lex specialis“, prema oceni, TS, za razliku od njihove „sabraće“, posebnih zakona o „Beogradu na vodi“, EXPO 2027, Moravskom koridoru, kao i ukinutog Zakona o linijskoj infrastrukturi, za sad ne predviđa isključenje primene zakona o javnim nabavkama i zakona o javno privatnom partnerstvu.

Ipak, ističe se, nema nikakvog razloga za optimizam da će nakon rešavanja „sitnica“, poput ukidanja statusa kulturnog dobra i odobravanja izgradnje solitera u Nemanjinoj ulici, uslediti nadmetanje za izbor najpovoljnijeg strateškog partnera.

„Naprotiv, na ovu temu je pre godinu i po dana pregovarao i potpisivao ugovore bivši ministar (Goran) Vesić protiv kojeg se trenutno vodi istraga o sasvim drugoj stvari“, navela je TS.

Dodaje se da je „nesumnjivo da su mišljenja građana Srbije u pogledu toga da li zgradu bivšeg Generalštaba treba obnoviti ili porušiti podeljena“.

S druge strane, je navedeno, kao što pokazuje istraživanje TS iz marta ove godine, čak i velika većina onih građana koja inače podržava poteze vlasti, ne smatra opravdanim ugovaranje bez tendera i donošenje posebnih zakona za pojedine projekte“.

Vlada Srbije je odbila da dostavi TS potpisane dokumente pod „nebuloznim“ objašnjenjem – da tražilac mora da navede koje su mu informacije potrebne iz kopija dokumenata (zaključeni ugovori, saglasnosti državnih organa i slično).

Nakon što je TS precizirala da se traže „sve informacije iz tih dokumenata“, Vlada Srbija je zahtev odbacila kao „neuredan“.

„Po svemu sudeći, u izgledu je zaključenje još jednog ugovora sa već viđenim strateškim partnerom Vlade Srbije, bez nadmetanja. U odsustvu konkurencije Vlada bi bitno smanjila pregovarački prostor, što preti nastupanjem štetnih posledica po javnu imovinu“, navela je TS.

Dodaje se da su građani već imali prilike da vide na primeru „Beograda na vodi“ – država je uložila zemljište čijom se prodajom moglo pod tržišnim uslovima dobiti približno milijardu evra i štošta drugo, dok je privatni partner uložio 150 miliona evra i pozajmio još toliko.

Potom je, navela je TS, formirano zajedničko preduzeće u kojem je država Srbija dobila nesrazmerno mali udeo u vlasništvu, svega 32 odsto.

Pošto u predloženom „lex specialis“- u nema odredaba koje se tiču ugovaranja projekta, ostaje da se vidi da li će se i kod ovog projekta kao osnov za isključenje zakonske procedure nadmetanja iskoristiti međudržavni sporazum, kao kod „Beograda na vodi“ ili će lex specialis naknadno biti dopunjen takvim odredbama.Ostale fotografije uz

(Beta)

